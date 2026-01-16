logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlado Jagodić obavio prozivku: Kozara počela pripreme za nastavak sezone

Vlado Jagodić obavio prozivku: Kozara počela pripreme za nastavak sezone

Autor Haris Krhalić
0

Fudbaleri Kozare juče su započeli pripreme za proljetni dio sezone Prve lige RS.

FK Kozara započela pripreme Izvor: Promo/FK Kozara Gradiška

Fudbaleri Kozare okupili su se juče i zvanično započeli pripreme za proljećni dio sezone. Radna baza biće Gradiška – stadion „Velimir Sombolac“, kao i Gradiška arena, gdje će ekipa brusiti formu za izazove koji slijede.

Tokom pripremnog perioda planirane su prijateljske utakmice protiv ekipa Dubrava, Sloga Trn, Bratstvo Kozinci, BSK, Laktaši, kao i međunarodna provjera protiv Brinja Grosuplje u Sloveniji.

Na prvom okupljanju odazvalo se 25 fudbalera, uz naglasak da će se ekipi u narednom periodu priključiti još nekoliko igrača. Prisutna su bila i nova imena u crveno-bijelom dresu i to Stefan Bogosavljević, Dragan Klincov, Igor Trivić i Dražen Iliktarević.

"Očekujem da budemo bolji i uvijek treba očekivati da budemo bolji. Ja sam ubijeđen da i današnja prozivka koju ćemo obaviti je identična onim našim razmišljanjima o jesenjem dijelu. Uradili smo u prelaznom roku dobre stvari sa Upravom kluba i evo nadam se da ćemo danas krenuti ponovo sa te tačke i da budemo još bolji", poručio je trener Kozare Vlado Jagodić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Kozara Gradiška Vlado Jagodić Prva liga RS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC