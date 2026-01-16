Vlado Jagodić obavio prozivku: Kozara počela pripreme za nastavak sezone

Fudbaleri Kozare juče su započeli pripreme za proljetni dio sezone Prve lige RS.

Izvor: Promo/FK Kozara Gradiška

Fudbaleri Kozare okupili su se juče i zvanično započeli pripreme za proljećni dio sezone. Radna baza biće Gradiška – stadion „Velimir Sombolac“, kao i Gradiška arena, gdje će ekipa brusiti formu za izazove koji slijede.

Tokom pripremnog perioda planirane su prijateljske utakmice protiv ekipa Dubrava, Sloga Trn, Bratstvo Kozinci, BSK, Laktaši, kao i međunarodna provjera protiv Brinja Grosuplje u Sloveniji.

Na prvom okupljanju odazvalo se 25 fudbalera, uz naglasak da će se ekipi u narednom periodu priključiti još nekoliko igrača. Prisutna su bila i nova imena u crveno-bijelom dresu i to Stefan Bogosavljević, Dragan Klincov, Igor Trivić i Dražen Iliktarević.

"Očekujem da budemo bolji i uvijek treba očekivati da budemo bolji. Ja sam ubijeđen da i današnja prozivka koju ćemo obaviti je identična onim našim razmišljanjima o jesenjem dijelu. Uradili smo u prelaznom roku dobre stvari sa Upravom kluba i evo nadam se da ćemo danas krenuti ponovo sa te tačke i da budemo još bolji", poručio je trener Kozare Vlado Jagodić.