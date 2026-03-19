Nikola Jokić nikad nije imao ovako negativnu statistiku u NBA ligi

Jokić je odigrao dvije teške utakmice u 24 sata u NBA ligi, a u njima je izgubio ukupno 15 lopti.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je vrlo čudnu utakmicu prethodne noći i teško da je ikada u karijeri imao takvu statistiku. Nažalost po Jokića, Denver je izgubio 125:118 od Memfisa, a srpski košarkaš je bio dvocifren u tri statističke kategorije, ali nije ostvario trip-dabl.

O čemu se radi? Jokić je imao dvocifren broj poena, skokova i izgubljenih lopti, što se ne računa u tripl-dablove, dok mu je falila jedna asistencija da ipak dođe do ovog nevjerovatnog učinka.

Na kraju, Jokić je imao 29 poena, 14 skokova, devet asistencija, 10 izgubljenih lopti, jednu ukradenu i tri blokade, za oko 38 minuta na parketu. Kada se uzme u obzir da je igrao prije samo 24 sata protiv Filadelfije, pitanje je kako je stajao na nogama, a ne igrao utakmicu visokog intenziteta.

Pre 24 sata protiv Filadelfije Jokić je imao osam poena, 14 asistencija, sedam skokova i pet izgubljenih lopti.

U njegovoj ekipi dobar je bio još Džamal Marej sa 26 poena, sve bolji Kem Džonson je dodao 20 (5/6 za tri poena), a Džamal Marej 19. Klupa nije bila raspoložena i ubacila je samo šest šuteva.

Što se tiče Memfisa, koji je ovim porazom ozbiljno pokvario planove Denveru, kod njega je prednjačio Taj Džerom sa 21 poenom, Oliver-Maksens Prosper je dodao 19, a Dži Dži Džekson 16. Dakle, jasno je i da su Grizlisi bili bez pola tima, ali je faktor "umor" presudio prethodne noći.

NBA rezultati 19. mart:

Boston - Golden Stejt 120:99

Bruklin - Oklahoma 92:121

Indijana - Portland 119:127

Čikago - Toronto 109:139

Minesota - Juta 147:111

Nju Orleans - L.A. Klipers 124:109

Dalas - Atlanta 120:135

Memfis - Denver 125:118

Hjuston - L.A. Lejkers 116:124

