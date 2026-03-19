logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić nikad nije imao ovako negativnu statistiku u NBA ligi

Nebojša Šatara
0

Jokić je odigrao dvije teške utakmice u 24 sata u NBA ligi, a u njima je izgubio ukupno 15 lopti.

Izvor: Justin Ford / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je vrlo čudnu utakmicu prethodne noći i teško da je ikada u karijeri imao takvu statistiku. Nažalost po Jokića, Denver je izgubio 125:118 od Memfisa, a srpski košarkaš je bio dvocifren u tri statističke kategorije, ali nije ostvario trip-dabl.

O čemu se radi? Jokić je imao dvocifren broj poena, skokova i izgubljenih lopti, što se ne računa u tripl-dablove, dok mu je falila jedna asistencija da ipak dođe do ovog nevjerovatnog učinka.

Nikola Jokić dao 29 poena protiv Memfisa.
Izvor: Youtube/nba screen

Na kraju, Jokić je imao 29 poena, 14 skokova, devet asistencija, 10 izgubljenih lopti, jednu ukradenu i tri blokade, za oko 38 minuta na parketu. Kada se uzme u obzir da je igrao prije samo 24 sata protiv Filadelfije, pitanje je kako je stajao na nogama, a ne igrao utakmicu visokog intenziteta.

Pre 24 sata protiv Filadelfije Jokić je imao osam poena, 14 asistencija, sedam skokova i pet izgubljenih lopti.

U njegovoj ekipi dobar je bio još Džamal Marej sa 26 poena, sve bolji Kem Džonson je dodao 20 (5/6 za tri poena), a Džamal Marej 19. Klupa nije bila raspoložena i ubacila je samo šest šuteva.

Što se tiče Memfisa, koji je ovim porazom ozbiljno pokvario planove Denveru, kod njega je prednjačio Taj Džerom sa 21 poenom, Oliver-Maksens Prosper je dodao 19, a Dži Dži Džekson 16. Dakle, jasno je i da su Grizlisi bili bez pola tima, ali je faktor "umor" presudio prethodne noći.

NBA rezultati 19. mart:

  • Boston - Golden Stejt 120:99
  • Bruklin - Oklahoma 92:121
  • Indijana - Portland 119:127
  • Čikago - Toronto 109:139
  • Minesota - Juta 147:111
  • Nju Orleans - L.A. Klipers 124:109
  • Dalas - Atlanta 120:135
  • Memfis - Denver 125:118
  • Hjuston - L.A. Lejkers 116:124

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:10
Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
(MONDO)

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC