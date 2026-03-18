"Jokić da, ali Dončić ne": Oglasio se najveći hejter, sad je promijenio ploču

"Jokić da, ali Dončić ne": Oglasio se najveći hejter, sad je promijenio ploču

Autor Jelena Bijeljić
Nekadašnji NBA as Kendrik Perkins uvrstio je Nikolu Jokića u idealnu petorku, ali ne i Luku Dončića.

Kendrik Perkins uvrstio je Nikolu Jokića u idealnu petorku Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Jedan od najvećih kritičara Nikole Jokića, Kendrik Perkins ipak ne može da zanemari ono što zna cijeli svijet. Jokić je najbolji igrač na svojoj poziciji bez premca i vjerovatno bi se našao u idealnim petorkama u svim mogućim erama američke košarke. Nerado, ali nekadašnji as mu je odao priznanje za sve ono što radi sa Denverom.

Ipak, ovog puta je iz idealne postave izbacio Slovenca Luku Dončića za koga kaže da trenutno ne zaslužuje da se nađe rame uz rame Kejdom Kaningemom, Džejlenom Braunom, Šejom Gildžusom-Aleksanderom, Nikolom Jokićem i Vikorom Vembanjamon.

Žestoko kritikovao Jokića

Nekadašnji NBA as je nedavno izjavio da je Jokić užasan poslednjih mesec i po dana i da igra loše u momentma kada se lomi utakmica.

"Gordon se vratio, ali Votson je i dalje odsutan, a on im je potreban, zar ne? Denver ima problema da zaustavi napade protivnika. Neobično je vidjeti ovakvu igru Nikole Jokića u završnicama mečeva. Bio je jednostavno užasan posljednjih mjesec i po", rekao je Perkins i nije se tu zaustavio:

"Kada dođe završnica utakmice, Nikola pogađa važne šuteve, ali govorim o izgubljenim loptama, o njegovom plus-minus učinku. Takođe, ne mislim da je Jokić trenutno u najboljoj formi. Mora da bude u boljoj fizičkoj spremi", dodao je Perkins.

Perkins se podsjetio kako je Jokić izgledao na vrhuncu forme, sezonu prije osvajanja šampionske titule sa Denverom. Ove sezone prosječno bilježi 28,2 poena, 12,6 skokova i 10,6 asistencije, što su zaista nevjerovatne brojke.

"Sjetite se kako je izgledao kada je bio na vrhuncu forme, prije šampionske sezone. Tokom ljeta je trenirao trčanje uz stepenice, bio je snažniji, definisaniji i igrao je sjajno i u napadu i u odbrani", zaključio je Perkins, prenosi "Hoopshype".

