Novaka čeka još jedan Francuz u Parizu: Rojer ekspresno zakazao duel sa Đokovićem

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Francuski teniser Valentin Rojer plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa i tako zakazao potencijalni duel sa Novakom Đokovićem.

Valentan Roje igra protiv Novaka Đokovića u 2. kolu Rolan Garosa Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Novak Đoković, u slučaju da pobedi Đovanija Mpešija Perikara, u drugom kolu Rolan Garosa igraće protiv Valentana Rojea, ponovo tenisera iz Francuske. Najbolji teniser svih vremena teško će imati podršku publike, baš kao i u prvom meču, pošto će prednost domaćeg terena biti veliki adut njegovog rivala.

Prvo kolo za Rojea bilo je više nego jednostavno. Francuz je slavio za manje od dva sata i to ubjedljivim rezultatom 6:4, 6:2, 6:2 protiv Uga Delijena. Ono što je obilježilo meč jeste rano oduzimanje servisa rivalu, pa je domaći igrač poveo 3:0. Nastavila se igra gem za gem, ali je ta razlika bila dovoljna da bez mnogo problema povede u setovima.

Francuz je bio još bolji u drugom setu. Došao je do ranog brejka, a potom je poslije velike borbe slomio rivala. Roje je uspio da potvrdi brejk, a zatim je stigao i do još jednog za vođstvo od 4:1. Igralo se u ritmu koji je diktirao 73. teniser svijeta, pa je za svega 32 minuta stavljena tačka na drugi set.

Treći set bio je pun uspona i padova na obje strane. Uslijedila je razmjena servis gemova i tako se igralo do vođstva Rojea od 3:2. Francuz je potom, poslije velike borbe i dvije brejk lopte rivala, uspio da sačuva servis i uveća prednost, a zatim je stigao i do još jednog brejka, koji se ponovo igrao na razliku. Na kraju je posao bio samo formalnost - teniser iz Bolivije osvojio je još samo jedan gem, dok je Francuz bez većih problema obezbijedio drugo kolo u Parizu.

