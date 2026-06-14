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Katalonci na krovu Evrope: Rukometaši Barselone osvojili Ligu šampiona!

Katalonci na krovu Evrope: Rukometaši Barselone osvojili Ligu šampiona!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Rukometaši Barselone osvojili su titulu klupskog prvaka Evrope, pošto su u finalu Fajnal-fora Lige šampiona, u Kelnu pobijedili ekipu Fihse Berlina 37:34 (20:16).

Barselona osvojila Ligu šampiona za rukometaše Izvor: Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometaši Barselone osvojili su titulu klupskog prvaka Evrope, pošto su u finalu Fajnal-fora Lige šampiona u Kelnu pobijedili ekipu Fihse Berlina 37:34 (20:16).

Barselona je večerašnjim trijumfom osvojila svoju ukupno 13. titulu klupskog prvaka Evrope, kao i četvrtu od 2021. godine.

Za najkorisnijeg igrača (MVP) Fajnal-fora proglašen je srednji bek Barselone Domen Makuc.

Najefikasniji u ekipi Barselone u večerašnjoj utakmici bio je Luiš Frade sa sedam golova, dok su Blaž Janc i Aleš Gomes dodali po šest pogodaka. U ekipi Fihsea najefikasniji je bio Matijas Gidsel sa osam golova, dok su Lase Anderson i Tim Frejhofer dodali po sedam pogodaka.

Za tim iz Berlina igrala su i dva srpska reprezentativca - golman Dejan Milosavljev i pivotmen Mijajlo Marsenić.

U meču za treće mjesto ekipa Magdeburga je pobijedila danski Olborg 32:26 (17:11).

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Tagovi

Rukomet RK Barselona Fihse Berlin

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