Petrokub se još nije oporavio od poraza u Banjaluci: Remi sa "fenjerašem" pred revanš sa Borcem u Konferencijskoj ligi

Moldavski šampion Petrokub nije se vratio na pobjedničke staze nakon ubjedljivog poraza od Borca u Banjaluci u drugom kolu kvalifikacija Konferencijske lige.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Izabranici trenera Šote Maharadzea su u prvenstvu Moldavije na gostovanju kod “fenjeraša” Real Diretija samo osvojili bod - 0:0 i pokazali da se još nisu oporavili od neuspjeha u Banjaluci.

Petrokub je u petom kolu remizirao iako je apsolutno dominirao u svim segmentima igre, osim što nije postigao gol. Ipak, što je važnije za Banjalučane, pokazao je nekakvu reakciju nakon ubjedljivog poraza na Gradskom stadionu.

Moldavski igrači su posebno u drugom poluvremenu djelovali znatno odlučnije, kompaktnije i opasnije u tranziciji, međutim, realizacija im nije bila na zavidnom nivou.

Ipak, iako crveno-plavi imaju veliku prednost od tri gola, koja su postigli Damir Hrelja, Luka Juričić i Ante Roguljić, moldavski klub se sigurno neće predati bez borbe, pa izabranici Vinka Marinovića moraju ozbiljno da shvate predstojeći revanš u kojem će sigurno pokušati da poprave utisak iz Banjaluke.

Ulaznice za utakmicu između Petrokuba i Borca su u prodaji po cijenama od 20 do 180 leja (od 7.5 do 67.5 KM).

Utakmica će se održati na stadionu “Zimbru” u Kišinjevu 30. jula s početkom u 20.00 časova, a sudiće je hrvatski arbitri na čelu sa Splićaninom Dujom Strukanom.

(MONDO)