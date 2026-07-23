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"Prelijepo je igrati na ovom stadionu!" Ante Roguljić razgalio srca navijača Borca i presudio Petrokubu!

"Prelijepo je igrati na ovom stadionu!" Ante Roguljić razgalio srca navijača Borca i presudio Petrokubu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Jedan od golova u ubjedljivom trijumfu (3:0) postigao je Ante Roguljić.

Ante Roguljić o utakmici Borac Petrokub Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbaleri Borca ubjedljivo su porazili moldavski Petrokub u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu i zakoračili u narednu fazu. Crveno-plavi su trijumfovali na Gradskom stadionu rezultatom 3:0, a jedan od pogodaka, posljednji, postigao je Ante Roguljić, novajlija u crveno-plavom taboru.

"Stvarno je prelijepo igrati na ovom stadionu. Osjećam se fenomenalno, navijači nas bodre svaku utakmicu, kako kući tako i u gostima, vidjeli smo. Mojom krivicom nije 4:0 (pogodio prečku u završnici utakmice, op.a.), ali nadam se da ćemo u Moldaviji biti još bolji", rekao je rođeni Splićanin nakon meča, dodavši:

"Ja sam tu novi, dolazim u ekipu koja je bila prva u državi, tako da malo po malo... Mislim da mogu da pomognem ekipi. Na šefu je da odluči koliko, kada i kako. Ja sam tu na raspolaganju, pa idemo dalje."

Iako je Borac uknjižio ubjedljiv trijumf, opuštanja ne može i ne smije da bude.

"Svako igra fudbal. Smatram da smo bolja ekipa, kvalitetnija na svakoj poziciji, mogu reći, ali to treba dokazati iz utakmice u utakmicu. Danas je 3:0, za sedam dana, šest, koliko već, čeka nas nova utakmica u Moldaviji koja može biti totalno drugačija utakmica, otići u drugom smjeru, ali mi ćemo naravno dati sve od sebe da to bude kao i večeras", zaključio je vezni igrač u taboru Borca.

Revanš se igra sljedećeg četvrtka (30. jul) u Kišinjevu, a uspješniji tim će u narednoj fazi igrati sa bjeloruskim ML Vitebskom ili crnogorskom Sutjeskom. U prvom meču ova dva rivala, igranom na neutralnom terenu u Mađarskoj, rezultat je u korist domaćina bio identičan onom na Gradskom stadionu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac fudbal Petrokub Konferencijska liga Ante Roguljić

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