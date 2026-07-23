Veliki posao Borca pred evropski duel: Juričić produžio na još dvije godine!

Najbolji strijelac Borca i dalje će rešetati mreže u crveno-plavom dresu.

Izvor: FK Borac

Banjalučki Borac večeras od 20.30 časova dočekuje Petrokub u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a pred ovaj meč šampion BIH obradovao je svoje navijače.

Luka Juričić produžio je ugovor sa Borcem do ljeta 2028. godine.

Klub iz Platonove tako je zadržao svog najboljeg napadača, za koga je nakonsjajne prošle sezone bilo interesovanja nekoliko klubova iz inostranstva.

Juričić je prošle sezone bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje šampionske titule, na 38 utakmica u crveno-plavom dresu postigao je 28 golova.