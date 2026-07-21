UEFA šalje Hrvata da sudi Borcu u Moldaviji!

Glavni sudija u drugom okršaju Borca i Petrokuba biće hrvatski arbitar Duje Strukan.
Pred fudbalerima Borca je, nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona, dvomeč drugog kvalifikacionog kola za Konferencijsku ligu protiv moldavskog Petrokuba.
Prvi meč sa timom koji inače u svom taboru ima samo jednog stranca igra se prekosutra (četvrtak) na Gradskom stadionu od 20.30 časova, dok je revanš u Moldaviji, koji će biti igran na stadionu Zimbrua u Kišinjevu, zakazan za sedam dana kasnije u 19.00 časova po našem vremenu.
Već smo pisali da je za prvi susret delegiran danski arbitar Jakob Sundberg, a Evropska fudbalska federacija danas je saopštila da će glavni arbitar na meču u glavnom gradu Moldavije biti Hrvat Duje Strukan (1984.).
Ovaj splitski arbitar se na listi sudija sa značkom FIFA našao se 2017. godine. Šest godina ranije odradio je prvi meč u elitnom hrvatskom fudbalskom rangu, a nedostaje mu samo jedna utakmica pa da ih ima 200 u ovom takmičenju.
Kroz karijeru je, takođe, sudio i 16 mečeva u hrvatskom Kupu, pa je tako između ostalog bio delegiran za finale iz 2021. godine, u kojem su se sastali Dinamo i Istra.
Iza sebe ima i osam utakmica u glavnoj fazi Lige Evrope, kao i pet u Konferencijskoj ligi. Sudio je, takođe, i nekolicinu utakmica u kvalifikacijama za Evropsko i Svjetsko prvenstvo te u tri divizije Lige nacija.
Na stadionu Zimbrua sljedećeg četvrtka asistiraće mu Ivan Starčević i Dujo Sarić, dok će četvrti arbitar biti Ante Terzić.
(mondo.ba, D. Šutvić)
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