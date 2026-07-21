UEFA šalje Hrvata da sudi Borcu u Moldaviji!

Glavni sudija u drugom okršaju Borca i Petrokuba biće hrvatski arbitar Duje Strukan.

Izvor: Cosmin Iftode/Shutterstock

Pred fudbalerima Borca je, nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona, dvomeč drugog kvalifikacionog kola za Konferencijsku ligu protiv moldavskog Petrokuba.

Prvi meč sa timom koji inače u svom taboru ima samo jednog stranca igra se prekosutra (četvrtak) na Gradskom stadionu od 20.30 časova, dok je revanš u Moldaviji, koji će biti igran na stadionu Zimbrua u Kišinjevu, zakazan za sedam dana kasnije u 19.00 časova po našem vremenu.

Već smo pisali da je za prvi susret delegiran danski arbitar Jakob Sundberg, a Evropska fudbalska federacija danas je saopštila da će glavni arbitar na meču u glavnom gradu Moldavije biti Hrvat Duje Strukan (1984.).

Ovaj splitski arbitar se na listi sudija sa značkom FIFA našao se 2017. godine. Šest godina ranije odradio je prvi meč u elitnom hrvatskom fudbalskom rangu, a nedostaje mu samo jedna utakmica pa da ih ima 200 u ovom takmičenju.

Kroz karijeru je, takođe, sudio i 16 mečeva u hrvatskom Kupu, pa je tako između ostalog bio delegiran za finale iz 2021. godine, u kojem su se sastali Dinamo i Istra.

Iza sebe ima i osam utakmica u glavnoj fazi Lige Evrope, kao i pet u Konferencijskoj ligi. Sudio je, takođe, i nekolicinu utakmica u kvalifikacijama za Evropsko i Svjetsko prvenstvo te u tri divizije Lige nacija.

Na stadionu Zimbrua sljedećeg četvrtka asistiraće mu Ivan Starčević i Dujo Sarić, dok će četvrti arbitar biti Ante Terzić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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