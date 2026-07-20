Šampion Moldavije naredni rival Borca: Samo jedan stranac u taboru Petrokuba!

Predstavljamo moldavski Petrokub, sa kojim će crveno-plavi odmjeriti snage u drugom kolu Konferencijske lige.

Izvor: DOMENIC AQUILINA / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona i poraza u dvomeču protiv Levskog, fudbaleri Borca će ovosezonsku evropsku priču nastaviti u kvalifikacionim rundama za Konferencijsku ligu.

Izabranici Vinka Marinovića će u drugom kolu odmjeriti snage sa moldavskim prvakom Petrokubom, a mečevi se igraju 23. jula u Banjaluci i sedam dana kasnije u Kišinjevu, na stadionu Zimbrua. Razlog što tim iz Hinčeštija dočekuje crveno-plave na zamjenskom stadionu jeste taj što njihov matični, koji prima tek nešto više od 1.600 navijača, ne ispunjava kriterijume Evropske fudbalske federacije.

Petrokub je inače relativno mlad klub, osnovan u novembru 1999. godine, a do sada je dva puta bio šampion Moldavije – ove i 2024. godine. Takođe, dva puta je dolazio do kraja i u kup-takmičenju, a u svojim vitrinama ima i dva pehara namijenjena osvajaču drugoligaškog takmičenja.

Borac će, podsjetimo, ovog ponedjeljka saznati i ime potencijalnog rivala u trećoj rundi kvalifikacija. Biće to Tre Fiori (San Marino) ili pobjednik dvomeča između ML Vitebska (Bjelorusija) i Sutjeske (Crna Gora) Utakmice ove faze igraju se 6. i 13. avgusta.

Ovaj klub je inače, kao i Borac, ispao iz kvalifikacija za Ligu šampiona, takođe nakon debakla u revanšu. Moldavci su pred domaćom publikom remizirali sa albanskom Egnatijom rezultatom 1:1, da bi potom u revanšu u Rogožini doživjeli težak poraz (6:1). Najznačajniji rezultat na međunarodnoj sceni Petrokub je ostvario upravo poslije prve titule. Preskočio je prvu prepreku u kvalifikacijama za Ligu šampiona, u vidu Ordabsija. Potom je prevelik zalogaj bio Pafos, nakon čega je Petrokub u trećoj rundi kvalifikacija za Ligu Evrope porazio velški Nju Seints.

U plej-ofu za drugo evro-takmičenje po jačini nepremostiv rival bio je Ludogorec, pa je Petrokub kao utješnu nagradu dobio mjesto u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Tamo se nije proslavio, zauzevši posljednje, 36. mjesto.

Ekipu čine igrači sa dvojnim, moldavskim i rumunskim državljanstvo, a jedini stranac je kamerunski vezista Džesi Guera Đou. Na klupi je Gruzijac Šota Makaradze, nekadašnji trener omladinskih selekcija Šerifa, ali i aktuelni pomoćni strateg Lilijana Popeskua u reprezentaciji Moldavije.

Petrokub, inače, nije na željeni način otvorio novo prvenstvo u Moldaviji. U prva četiri kola upisao je dvije pobjede uz po jedan remi i poraz, a u Banjaluku dolazi nakon neuspjeha u derbiju protiv Šerifa (2:3).

Utakmica u Banjaluci počinje u 20.30 časova, dok je revanš u Kišinjevu zakazan za 19.00 časova po našem vremenu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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