Najveća transfer-saga ovog ljeta: Argentinca prate po ulicama Madrida

Hulijan Alvarez se vratio u Atletiko Madrid i pridružio se pripremama za novu sezonu, uprkos želji za odlaskom.

Izvor: JUANJO MARTIN/EFE

Napadač Atletiko Madrida Hulijan Alvarez (26) pojavio se u klupskom trening-centru i pridružio se saigračima u pripremama za novu sezonu. Iako je na Svjetskom prvenstvu javno rekao da želi da ode, ostao je profesionalac i odazvao se pozivu kluba da nastavi da radi poslije odmora.

Atletiko Madrid tako je objavio fotografije igrača koji su se ovog ponedjeljka pridružili pripremama - Alvareza, španskih reprezentativaca Markosa Ljorentea i Aleksa Baene, kao i golmana Huana Musoa. "U narednim danima njih četvorica radiće po posebnom planu treninga, pre nego što se priključe ekipi", saopšteno je.

Situacija sa Alverarezom ipak još nije razmršena i pitanje je kako će i biti. Barselona se u međuvemenu rastaje sa napadačem Feranom Toresom nakon što je otišao i Robert Levandovski u SAD, pa je očigledno koliki je prostor u napadu ostavljen za dolazak Argentinca. Međutim, pita se i Atletiko, bar do 2030. godine, kada ističe ugovor odličnom napadaču.

Alvarez je došao u Atletiko Madrid iz Mančester sitija prije tačno dvije godine i Mančester siti je za njega dobio čak 95 miliona evra, što je bila rekordna prodaja u klupskoj istoriji. "Izlazna" klauzula u njegovom ugovoru određena je na pola milijarde evra.

Kako je Hulijan priznao da želi odlazak

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Na Svjetskom prvenstvu u Americi, poslije pobjede protiv Austrije, Hulijan Alvarez je šokirao sve priznanjem da mu je plan da ovog ljeta promijeni klub.

"Neću da krijem ili da glumim, da nešto sakrivam. Trudim se da budem iskren. Pričao sam sa ljudima iz Atletiko Madrida i mislim da je najbolje za sve da odem. Hoću da ostvarim svoj san", kazao je Hulijan Alvarez za argentinski ESPN, podrazumijevajući vjerovatno da svi znaju da sanja Barselonu.

"Mislim da nije vrijeme da se priča o ovome, ali ne mogu ni da se krijem. Moram da budem iskren, pričao sam sa ljudima iz kluba, sa onima sa kojima je trebalo da pričam", kazao je tada Argentinac.

Prate ga po cijelom gradu

JULIAN ALVAREZ will take one of these roads on his way from his home to the Atlético Madrid training center



—@gerardromeropic.twitter.com/FSXZeSPTrS — Barça Universal (@BarcaUniversal)August 10, 2026

Koliko je interesovanje španske javnosti za ovaj slučaj pokazuje i potez novinara Đerarda Romera, koji je pratio sve nadzorne kamere u ulicama koje vode od Alvarezovog doma do klupskog trening-centra. Iščekivao je rasplet situacije i Alvarezov dolazak u Atletiko, koji se i dogodio. Konačna odluka o njegovom transferu ipak je prolongirana.