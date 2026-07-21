Arsenal pravi tim kakav ne pamti Premijer liga: Dovodi špiceve Argentine i Španije, heroje Mundijala

Arsenal je spreman da dovede Niku Vilijamsa i Hulijana Alvareza u paketu.

Izvor: EPA/Christopher Neundorf/JEFFREY MCWHORTER

Arsenal je osvojio Premijer ligu i došao u finale Lige šampiona, a sada su riješili da se strašno pojačaju za novu takmičarsku sezonu. Kako navode strani mediji "tobdžije" su na korak od dovođenja Hulijana Alvareza i Niku Vilijamsa.

Hulijan Alvarez je tokom velikog dijela Svjetskog prvenstva bio prvi izbor u špicu Argentine ispred Lautara Martineza, a iako se govorilo da on želi u Barselonu sada je navodno Arsenal našao način da ga odvede iz Atletiko Madrida. Spremni su Englezi da plate 50.000.000 evra i da u Madrid pošalju Viktora Đokereša.

Navodno je Atletiko prezadovoljan time, kako novcem i idejom da dobiju Đokereša, tako i idejom da ne pojačaju Barselonu. Vidjećemo da li će uspjeti u Londonu da ga ubijede da se preseli nazad u Englesku. Već je igrao u Mančester sitiju od 2022. do 2024.

Što se tiče Nika Vilijamsa spreman je Arsenal da za njega plati izlaznu klauzulu vrijednu 90.000.000 evra Atletik Bilbau da bi doveli ovog krilnog fudbalera. Već nekoliko prelaznih rokova vlada veliko interesovanje za njega i sada djeluje da će otići sa "San Mamesa".

Arsenal pravi strašan tim

Već ima neverovatno dubok i kvalitetan tim Arsenal, ali neće se zaustaviti na dovođenju Alvarea i Vilijamsa u Londonu. Navodno su zainteresovani i za reprezentativnog štopera Engleske Ezrija Konsu. Ovaj 28-godišnjak igra za Aston Vilu i sada bi takođe mogao da promeni sredinu.

Već je kao rezervni golman stigao Ilan Meslije, a zaradio je 38.000.000 evra Arsenal pošto je prodao Karla Hajna, Jakuba Kivijora i Leandra Trosara.

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