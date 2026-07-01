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Arsenal krade "zmaja" Italijanima: "Tobdžije" se uključile u trku za Kerima Alajbegovića

Arsenal krade "zmaja" Italijanima: "Tobdžije" se uključile u trku za Kerima Alajbegovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Veliki broj klubova zainteresovan je za talentovanog fudbalera koji je "eksplodirao" na Mundijalu.

Kerim Alajbegović Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

"Arsenal je obavio razgovore sa predstavnicima mladog bh. fudbalera Kerima Alajbegovića, te nastavlja da prati razvoj situacije."

Ovo su posljednje vijesti iz Engleske, koji navodi svog šampiona kao najnoviji klub koji se uključio u trku za talentovanog bh. reprezentativca Kerima Alajbegovića, koji igra sjajno ovog ljeta na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Alajbegović u septembru puni 19 godina, a njegova vrijednost raste iz dana u dan. Trenutno je na specijalizovanom portalu "Transfermarkt" 22 miliona evra, ali nema sumnje da bi dobri nastupi na Mundijalu mogli dodatno da uvećaju tržišnu vrijednost jednog od najtalentovanijih igrača pod palicom Sergeja Barbareza.

Odranije je poznato da su interesovanje za Alajbegovića pokazali Roma, Milan i Napoli, za njegove usluge raspitivala se i Aston Vila, pa ostaje da se vidi čija ponuda će biti najunosnija i za koga će se odlučiti njegov trenutni klub Bajer Leverkuzen.

Alajbegović je rođen u Kelnu, ali je pristao da nosi dres BiH. Prošao je omladinsku školu "jarčeva", zatim nastupao i za omladince "apotekara", nakon čega je prešao u Salcuburg. Ipak, odlični nastupi u Austriji "natjerali" su njegov matični Bajer Leverkuzen da ga vrati u svoje redove, te će sada njemački bundesligaš bez sumnje višestruko zaraditi. Salcburgu ga je platio "samo" osam miliona evra.

Alajbegović je na Mundijalu upisao tri nastupa (188 minuta) i postigao jedan sjajan gol. Upravo je krilni napadač pozicija koju londonski "tobdžije" traže i ne bi bilo iznenađenje ako uspiju da privole bh. fudbalera da se preseli u Englesku.

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Tagovi

Kerim Alajbegović zmajevi Mundijal 2026 Arsenal Salcburg

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