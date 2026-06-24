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Projektil Alajbegovića za istoriju: Bh. fudbaler oborio rekord Kilijana Mbapea! (VIDEO)

Projektil Alajbegovića za istoriju: Bh. fudbaler oborio rekord Kilijana Mbapea! (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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BiH savladala Katar, a Kerim Alajbegović ispisao istoriju svjetskih prvenstava.

Kerim Alajbegović najmlađi strijelac na Mundijalu koji je dao gol van šesnaesterca Izvor: Promo/FS BiH

BiH je savladala Katar 3:1 i zakoračila u nokaut fazu Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku, a pobjedu "zmajeva" nagovijestio je Kerim Alajbegović.

Mladi ofanzivac spektakularnim golom donio je prednost izabranicima Sergeja Barbareza, a ovim pogotkom ispisao je istoriju svjetskih prvenstava.

Alajbegović je postao osmi najmlađi igrač koji je postigao gol na Mundijalu, a ujedno sa 18 dana i 276 ubjedljivo najmlađi koji je to učinio van šesnaesterca!

Pogledajte majstoriju Alajbegovića:

Dosadašnji rekorder bio je Kilijan Mbape, koji je prvi gol na prvenstvima svijeta postigao u trenutku kada je imao 19 godina i 207 dana, što znači da se bh. fudbaler upisao u strijelce skoro godinu dana mlađi od Francuza.

Podsjetimo, nakon mnogo uzbuđenja "zmajevi" su savladali Katar i sačuvali treću poziciju, a u nokaut fazi Svjetskog prvenstva vjerovatno će igrati protiv SAD. Postoji mala mogućnost da naredni rival bh. timu bude Njemačka, ali sve je samo u domenu teorije.

Pogledajte sve golove sa utakmice u Sijetlu, koja je završena pobjedom BiH rezultatom 3:1.

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Tagovi

zmajevi reprezentacija BiH Mundijal 2026 Kerim Alajbegović

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