BiH savladala Katar, a Kerim Alajbegović ispisao istoriju svjetskih prvenstava.

Izvor: Promo/FS BiH

Mladi ofanzivac spektakularnim golom donio je prednost izabranicima Sergeja Barbareza, a ovim pogotkom ispisao je istoriju svjetskih prvenstava.

Alajbegović je postao osmi najmlađi igrač koji je postigao gol na Mundijalu, a ujedno sa 18 dana i 276 ubjedljivo najmlađi koji je to učinio van šesnaesterca!

Pogledajte majstoriju Alajbegovića:

Dosadašnji rekorder bio je Kilijan Mbape, koji je prvi gol na prvenstvima svijeta postigao u trenutku kada je imao 19 godina i 207 dana, što znači da se bh. fudbaler upisao u strijelce skoro godinu dana mlađi od Francuza.

Vidi opis Projektil Alajbegovića za istoriju: Bh. fudbaler oborio rekord Kilijana Mbapea! (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 9 / 9 AD

Podsjetimo, nakon mnogo uzbuđenja "zmajevi" su savladali Katar i sačuvali treću poziciju, a u nokaut fazi Svjetskog prvenstva vjerovatno će igrati protiv SAD. Postoji mala mogućnost da naredni rival bh. timu bude Njemačka, ali sve je samo u domenu teorije.

Pogledajte sve golove sa utakmice u Sijetlu, koja je završena pobjedom BiH rezultatom 3:1.