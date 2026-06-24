Projektil Alajbegovića za istoriju: Bh. fudbaler oborio rekord Kilijana Mbapea! (VIDEO)

BiH savladala Katar, a Kerim Alajbegović ispisao istoriju svjetskih prvenstava.
BiH je savladala Katar 3:1 i zakoračila u nokaut fazu Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku, a pobjedu "zmajeva" nagovijestio je Kerim Alajbegović.
Mladi ofanzivac spektakularnim golom donio je prednost izabranicima Sergeja Barbareza, a ovim pogotkom ispisao je istoriju svjetskih prvenstava.
Alajbegović je postao osmi najmlađi igrač koji je postigao gol na Mundijalu, a ujedno sa 18 dana i 276 ubjedljivo najmlađi koji je to učinio van šesnaesterca!
Pogledajte majstoriju Alajbegovića:
Dosadašnji rekorder bio je Kilijan Mbape, koji je prvi gol na prvenstvima svijeta postigao u trenutku kada je imao 19 godina i 207 dana, što znači da se bh. fudbaler upisao u strijelce skoro godinu dana mlađi od Francuza.
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Podsjetimo, nakon mnogo uzbuđenja "zmajevi" su savladali Katar i sačuvali treću poziciju, a u nokaut fazi Svjetskog prvenstva vjerovatno će igrati protiv SAD. Postoji mala mogućnost da naredni rival bh. timu bude Njemačka, ali sve je samo u domenu teorije.
Pogledajte sve golove sa utakmice u Sijetlu, koja je završena pobjedom BiH rezultatom 3:1.