UŽIVO BiH - KATAR: Poznat je sastav "zmajeva", četiri promjene Sergeja Barbareza

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine od 21 čas na stadionu "Lumen Fild" u Sijetlu ima imperativ pobjede protiv selekcije Katara u posljednjem meču grupne faze na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Biti ili ne biti za "zmajeve".

Izabranici Sergeja Barbareza su poslije uvodnog remija sa Kanadom (1:1) i ubjedljivog poraza od Švajcarske (4:1) došli do najvažnijih 90 minuta protiv Katara.

Bilo kakva pobjeda nad Katarom, 99.99 % vodi "zmajeve" u nokaut fazu Mundijala kao jednu od trećeplasiranih ekipa, dok ih svaki drugi ishod šalje kući, pa nema prostora ni za kakve kalkulacije!

Barbarez neće moći da računa na Tarika Muharemovića, koji je protiv Švajcaraca zaradio direktan crveni karton, ali bi večeras prvi put na Mundijalu mogao da zaigra Haris Tabaković, koji se oporavio od povrede.

Kladionice i sportska javnost su BiH proglasila favoritom, ali se s tom ulogom nije složio selektor "zmajeva".

"To što nas svrstavaju u favorite ne mijenja način na koji ćemo igrati. Katar je bolji od nas na FIFA rang-listi. Nisu oni slučajno ovdje. Nadam se da će utakmica biti na nivou, a jesmo li favorit ili ne, to nas ne zanima mnogo", rekao je Barbarez.

S druge strane, katarski tim takođe s pobjedom bi gotovo sigurno "ovjerio" prolaz u narednu fazu Svjetskog prvenstva s obzirom da su otkinuli Švajcarcima jedan bod (1:1), ali u odnosu na BiH imaju nešto lošiju gol razliku nakon debakla protiv Kanađana (6:0).

Đulen Lopetegi, španski trener s katarske klupe, poručio je da će se njegov tim boriti "zubima i noktima" za pobjedu, jer im je to posljednja šansa da ostanu u igri za prolaz, ali i što bi to bio prvi trijumf Katara u istoriji na Svjetskim prvenstvima.

"Pritisak? Nikakav, imamo ambiciju i uzbuđenje", rekao je Lopetegi i potom pohvalno govorio o selekciji BiH, koju je opisao kao "fizički i tehnički" snažnu, sa nekoliko opasnih napadača i krila, napomenuvši da su "zmajevi" eliminisali Vels i Italiju kako bi stigli na Mundijal.

"Imaju mnogo rješenja. Moramo da iskoristimo naše prednosti i budemo najbolji mogući tim", dodao je Španac, koji neće moći da računa na defanzivca Homama Ahmeda i vezistu Asima Madiba zbog crvenih kartona u duelu sa Kanadom.

Madibo je polomio nogu vezisti Kanađana Ismaelu Koneu, a Lopetegi je izjavio da je kasnije otišao u bolnicu da posjeti povrijeđenog rivala. "On (Madibo) je bio veoma, veoma pogođen ovom povredom. Nikada mu to nije bila namjera".

Pravdu na meču dijeliće Hezus Valencuela, arbitar iz Venecuele.

Direktan prenos je na TV Arena Sport.