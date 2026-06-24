UŽIVO BiH - KATAR: Poznat je sastav "zmajeva", četiri promjene Sergeja Barbareza

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine od 21 čas na stadionu "Lumen Fild" u Sijetlu ima imperativ pobjede protiv selekcije Katara u posljednjem meču grupne faze na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.
Biti ili ne biti za "zmajeve".
Izabranici Sergeja Barbareza su poslije uvodnog remija sa Kanadom (1:1) i ubjedljivog poraza od Švajcarske (4:1) došli do najvažnijih 90 minuta protiv Katara.
Bilo kakva pobjeda nad Katarom, 99.99 % vodi "zmajeve" u nokaut fazu Mundijala kao jednu od trećeplasiranih ekipa, dok ih svaki drugi ishod šalje kući, pa nema prostora ni za kakve kalkulacije!
Barbarez neće moći da računa na Tarika Muharemovića, koji je protiv Švajcaraca zaradio direktan crveni karton, ali bi večeras prvi put na Mundijalu mogao da zaigra Haris Tabaković, koji se oporavio od povrede.
Kladionice i sportska javnost su BiH proglasila favoritom, ali se s tom ulogom nije složio selektor "zmajeva".
"To što nas svrstavaju u favorite ne mijenja način na koji ćemo igrati. Katar je bolji od nas na FIFA rang-listi. Nisu oni slučajno ovdje. Nadam se da će utakmica biti na nivou, a jesmo li favorit ili ne, to nas ne zanima mnogo", rekao je Barbarez.
S druge strane, katarski tim takođe s pobjedom bi gotovo sigurno "ovjerio" prolaz u narednu fazu Svjetskog prvenstva s obzirom da su otkinuli Švajcarcima jedan bod (1:1), ali u odnosu na BiH imaju nešto lošiju gol razliku nakon debakla protiv Kanađana (6:0).
Đulen Lopetegi, španski trener s katarske klupe, poručio je da će se njegov tim boriti "zubima i noktima" za pobjedu, jer im je to posljednja šansa da ostanu u igri za prolaz, ali i što bi to bio prvi trijumf Katara u istoriji na Svjetskim prvenstvima.
"Pritisak? Nikakav, imamo ambiciju i uzbuđenje", rekao je Lopetegi i potom pohvalno govorio o selekciji BiH, koju je opisao kao "fizički i tehnički" snažnu, sa nekoliko opasnih napadača i krila, napomenuvši da su "zmajevi" eliminisali Vels i Italiju kako bi stigli na Mundijal.
"Imaju mnogo rješenja. Moramo da iskoristimo naše prednosti i budemo najbolji mogući tim", dodao je Španac, koji neće moći da računa na defanzivca Homama Ahmeda i vezistu Asima Madiba zbog crvenih kartona u duelu sa Kanadom.
Madibo je polomio nogu vezisti Kanađana Ismaelu Koneu, a Lopetegi je izjavio da je kasnije otišao u bolnicu da posjeti povrijeđenog rivala. "On (Madibo) je bio veoma, veoma pogođen ovom povredom. Nikada mu to nije bila namjera".
Pravdu na meču dijeliće Hezus Valencuela, arbitar iz Venecuele.
Direktan prenos je na TV Arena Sport.
"Zmajevi" osjetili teren i travnjak na "Lumen Fildu"
Još jedan sat do početka utakmice.— NFS BIH (@NFSBiH)June 24, 2026
Zmajevi su "osjetili" travnjak velelepnog stadiona u Seattlu, koji će večeras ugostiti reprezentacije Bosne i Hercegovine i Katara.
#NFSBiH#zmajevi#FIFAWorldCup2026#dreambigdreambihpic.twitter.com/wC2yL6ynlK
Katar u bijelim, "zmajevi" u plavim dresovima, prvi put na Mundijalu
All set in white ✨#AlAnnabi#AllForQatarpic.twitter.com/xHyipax4I5— Qatar Football Association (@QFA_EN)June 24, 2026
Lopetegijevi starteri za "zmajeve"Izvor: ALEX GRIMM / Getty images / Profimedia
Selektor Katara Đulen Lopetegi odlučio se za ovih startnih 11 u Sijetlu.
Abunada, Pedro Migel, Houhi, Lej, Al Brake, Gaber, Fati, Budijaf, Edmilson Žunior, Afif, Al Hajdos.
| Here we go!#AlAnnabi’s starting XI for our#FIFAWorldCup2026™ match against BIH #AllForQatarpic.twitter.com/rUGlS5x7Ya— Qatar Football Association (@QFA_EN)June 24, 2026
Barbarez napravio četiri izmjene!Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia
Objavljen je sastav selekcije BiH, a selektor Sergej Barbarez je u odnosu na meč sa Švajcarskom napravio četiri promjene.
U startnoj postavi nema Benjamina Tahirovića, Amara Dedića i Amara Memića, umjesto kojih su u startnoj postavi BiH Ivan Bašić, Esmir Bajraktarević i Arjan Malić. Kao što je poznato, zbog crvenog kartona nema Tarika Muharemovića umjesto kojeg će od prvog minuta zaigrati Stjepan Radeljić.
Evo kompletne postave bh. tima!
Vasilj, Radeljić, Kolašinac, Katić, Bašić, Šunjić, Malić, Demirović, Džeko, Bajraktarević, Alajbegović.
Jedanaest Zmajeva za utakmicu protiv Katara!#NFSBiH#zmajevi#FIFAWorldCup2026#dreambigdreambihpic.twitter.com/DJQfSxRr08— NFS BIH (@NFSBiH)June 24, 2026
Vico Zeljković kod frizera pred utakmicu "zmajeva"
Predsjednik FS BiH Vico Zeljković je pred utakmicu u Sijetlu iskoristio priliku da ode kod frizera.
Vico Zeljković kod frizera pred meč odluke: "Spreman" za Katar i historijsku noć BiHhttps://t.co/NalNpfTfrkpic.twitter.com/M0Kw8TOUiz— Doznajemo (@Doznajemo)June 24, 2026
Hiljade navijača BiH skandiraju u Sijetlu "Palestina, Palestina"
Thousands of Bosnia-Herzegovina fans are in Seattle— BH Live (@BhLive)June 24, 2026
Chants of “Palestina” from the crowd ❤️#FREEPALESTİNE#FIFAWorldCuppic.twitter.com/v3V7VdhJVV
Upitan nastup Amara DedićaIzvor: Stu Forster / Getty images / Profimedia
Sarajevski mediji su u srijedu objavili da je upitan i nastup Amara Dedića u reprezentaciji BiH zbog povrede mišića. Zbog toga je propustio posljednji trening pred duel sa Katarom.
Međusobni omjerIzvor: MONDO/Samir Cacan
Dosad su "zmajevi" dva puta igrali protiv Katara i dosad nisu upisali pobjedu. Prvi međusobni meč u januaru 2000. godine su izgubili u Dohi rezultatom 2:0, dok je 10 godina kasnije na sarajevskoj "Grbavici" duel okončan remijem 1:1. Jedini pogodak za BiH postigao je Vedad Ibišević.
Ako "zmajevi" pobijede Katar, čeka ih duel s domaćinom u nokaut fazi
Ukoliko osvoje bodove protiv Katara, prema svim mogućim kombinacijama, "zmajevi" će u šesnaestini finala Mundijala igrati protiv pobjednika grupe D, odnosno selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Taj meč igrao bi se u San Francisku u noći između 1. i 2. jula u 2:00 časa po našem vremenu.
FS BiH: Vrijeme je da pokažemo karakter, zajedništvo i snagu
Nema kalkulacija. Nema uzmicanja. Pred Zmajevima je utakmica koja odlučuje putnika u eliminacionu fazu FIFA Svjetskog prvenstva.— NFS BIH (@NFSBiH)June 24, 2026
Vrijeme je da pokažemo karakter, zajedništvo i snagu koja nas je dovela do ovog momenta. Neka san i dalje traje!
Sretno, Zmajevi!#dreambigdreambihpic.twitter.com/gkArWQcyZi
DOBRO VEČE!
Dobro došli u MONDO prenos utakmice iz Sijetla, koja počinje u 21.00 čas po našem vremenu.