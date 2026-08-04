Srpski mediji tvrde da je Bastijan Švajnštajger kupio luksuznu vilu na Majorki vrijednu oko 12 miliona evra, dok se istovremeno vode sudski postupci oko razvoda od Ane Ivanović.

Izvor: Instagram printscreen /Kurir

Bivši njemački fudbaler Bastijan Švajnštajger navodno je kupio luksuznu vilu na španskom ostrvu Majorka, čija se vrijednost procjenjuje na oko 12 miliona evra, prenose srpski mediji.

Prema pisanju Kurira, riječ je o nekretnini u izgradnji koja se nalazi na litici uz more, a koja bi trebalo da bude završena tokom narednog ljeta. Pozivajući se na dobro obaviještene izvore, ovaj medij navodi da je Švajnštajger vilu kaparisao prije nekoliko mjeseci, nakon pomirenja sa sadašnjom partnerkom Silvom Kapitanovom.

Vidi opis Bastijan Švajnštajger kupio luksuznu vilu na Majorki vrijednu 12 miliona evra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kako se navodi, vila se prostire na oko 1.500 kvadratnih metara, na placu od približno 3.000 kvadrata. Planirano je da ima četiri etaže, uključujući spa centar, garažu, prostrane terase i uređene vrtove, uz pogled na more i visok nivo privatnosti.

Izvor Kurira tvrdi da se Švajnštajger odlučio za kupovinu nakon što je duže vrijeme iznajmljivao luksuznu hacijendu na Majorki, ocijenivši da mu je kupovina dugoročno isplativija.

Ove informacije dolaze u trenutku kada se, prema pisanju njemačkog lista Bild, vode dva sudska postupka između Švajnštajgera i njegove bivše supruge Ane Ivanović. Jedan postupak vodi se u Minhenu, a drugi na Majorki, a u fokusu je podjela zajedničke imovine.

Detalji sudskih procesa nisu javno dostupni, dok Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger do sada nisu javno govorili o razlozima razvoda niti su komentarisali medijske navode o svojim privatnim životima.

Pojedini mediji ranije su pisali da je Švajnštajger u vezi sa Bugarkom Silvom Kapitanovom, kao i da je njihov odnos prolazio kroz uspone i padove, međutim, ove informacije nisu zvanično potvrđene od strane aktera.

Izvor: Kurir

Prisetimo se Ane i Bastijana:

Bonus video:

Pogledajte 00:31 Bastijan Švajnštajger se ljubi sa novom devojkom Izvor: X/@rikardons Izvor: X/@rikardons

(izvor Kurir / prenosi MONDO)