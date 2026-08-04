Otišao iz Barselone, pa je napljuvao: "Fudbalski klub nam podmetao noge"

Tomaš Satoranski bez lijepih reči na rastanku od Barselone.

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Češki plejmejker Tomaš Satoranski prešao je ovog ljeta iz Barselone u Hapoel iz Tel Aviva, a već u svom prvom intervjuu po dolasku u Izrael - odnosno u Sofiju gdje će ekipa Dimitrisa Itudisa igrati domaće mečeve Evrolige - osuo je drvlje i kamenje po nekadašnjem klubu.

"Drago mi je što dolazim u veoma ambiciozan projekat, iako će mi poslije Barselone to biti neobično iskustvo...", rekao je Čeh za portal "Seznam Pravy".

"Barselona me je veoma razočarala odnosom fudbalskog rukovodstva prema košarkaškom klubu. Posljednjih godina samo su nam otežavali posao i postalo je jasno da im osvajanje trofeja u košarci nije naročito važno. A protiv toga je veoma teško boriti se", dodao je Satoranski.

Njemu su 34 godine i u Evropi je u dva navrata igrao za Barselonu, prvo od 2014. do 2016. godine, pa zatim i od 2022. do ovog ljeta, kada se rastao u lošim odnosima. I nije jedini.

"Ni mi nismo igrali najbolje, ali smo imali čak sedmoricu igrača starijih od 34 godine. Mislim da je gotovo nevjerovatno što smo uopšte stigli do finala protiv Valensije, gdje nismo imali realne šanse. Sada u Hapoelu imamo vlasnika sa jasnom vizijom i cilj nam je da osvojimo Evroligu", rekao je Satoranski i zaključio:

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"Kada je trener Ćavi Paskval, koji je za mene jedan od najboljih trenera u Evropi, odlučio da ne nastavi, imao sam osjećaj da ni ja više neću ostati. On je bio jedina veza koja me je držala tamo. Želio sam promjenu sredine. Posljednje dvije godine nisu bile dobre zbog političkih i finansijskih razloga, nismo dovodili adekvatna pojačanja. Uz to sam imao mnogo problema sa leđima i stalno sam prelazio svoje granice. Kada me je trener zajedno sa Janom Veselim izveo iz igre na kraju finala, bilo mi je teško da se oprostim sa klupom".

Vidjećemo šta će Satoranski pokazati sljedeće sezone u tandemu sa Vasilijem Micićem koji je prošle godine stigao u Hapoel iz NBA lige i igrao je toplo-hladno.

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