Barselona dovela beka koji je u Americi postizao 30+ poena

Barselona je predstavila novo pojačanje, riječ je o Tajrisu Martinu iz NBA lige, koji će naredne sezone debitovati u evropskoj košarci.

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Barselona je već predstavila nekoliko zvučnih imena Evrolige, a sad je u tim dovela i momka iz NBA. Amerikanac Tajris Martin (27) će u dresu katalonskog kluba prvi put zaigrati na tlu Evrope.

Martin je u Barselonu stigao do ljeta 2027. godine, a igraće na pozicijama beka i krila i visok je 198 centimetara. Poslije tri sezone u najjačoj ligi na svijetu, gdje je povremeno igrao u "Dži" ligi, a povremeno u timovima NBA lige, stiže u evropsku košarku. Martin je draftovan kao 51. pik druge runde NBA drafta od strane Atlante, a igrao je i za Bruklin i Filadelfiju, odnosno njihove razvojne timove.

Novi košarkaš Barselone imao je zadovoljavajući učinak u NBA ligi. U dresu Filadelfije, u kojoj je proveo posljednju sezonu, bilježio je 6,3 poena, 2,5 skokova i 1,7 asistencija za skoro 17 minuta na terenu, dok je iz igre šutirao 39 odsto. U "Dži" ligi je bio daleko bolji, odigrao je ukupno tri utakmice, ali uz sjajne brojke - ubacivao je 31 poen, imao je skoro 10 skokova, 6,7 podijeljenih lopti i 1,7 blokada po susretu, pa su očekivanja da će "zvjersku" igru Amerikanac pokazati i u dresu Barselone.

Barselona, kao i Real Madrid, a može se zaključiti i Partizan i Crvena zvezda, vrši potpunu rekonstrukciju tima. Veliki broj igrača napustio je ekipu, uključujući i legendarnog trenera Ćavija Paskvala. Ekipu iz Katalonije, s druge strane, pojačali su Džoš Nibo, Džastin Robinson, Umodža Gibson, Agustin Ubal, Stenli Umude, Olivije Enkamiua i Aleksander Balcerovski.

Odlasci iz kluba bili su veliki, pa je kapiten Tomaš Satoranski riješio da ode iz tima, a za njim i Nikolas Laprovitola, Vili Ernangomez, Majls Kejl, Majkl Noris, Vil Klajburn, Huani Markos, Jusufa Fal, dok je Jan Veseli odlučio da se penzioniše. Sve glasnije se priča i o odlasku Tornikea Šengelije, koji bi karijeru mogao da nastavi u Fenerbahčeu, iako je Partizan izrazio želju da ga dovede u svoj tim.

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