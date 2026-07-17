Spektakularan transfer u Evroligi: Barselona dovela pleja Spartaka iz Subotice

Umodža Gibson ide krupnim koracima i nakon Spartaka i Cedevita Olimpije sada je potpisao za Barselonu.

Izvor: MN PRESS

Od Spartaka iz Subotice do Barselone za samo dvije godine! Kada je plejmejker iz Teksasa Umodža Gibson dolazio iz Getingena u Suboticu 2024. godine malo ko je mogao da pretpostavi da će za samo dvije sezone da potpiše ugovor karijere sa jednim od najvećih timova u Evroligi.

Sada 28-godišnji plejmejker potpisao je ugovor na dvoke sezone nakon što je napustio Cedevita Olimpiju u kojoj je prole sezone u Evrokupu bilježio 15,9 poena, 4,9 asistencija za indeks korisnosti od 17,2.

On je počeo karijeru na NCAA u Sjevernom Teksasu, zatim je igrao za Oklahomu i De Pol, proveo je čak šest godina na koledžu i onda je postao profesionalac u Getingenu. Tu je prosečno davao 14,4 šoena uz 4,9 asistencija, a onda je došao u Suboticu. U ABA ligi je zablistao na nekim mečevima kao protiv Krke sa 31 poenom i to mu je donijelo odlazak u Ljubljanu, gde je bljesnuo i zaslužio mjesto u Barseloni.

Barsa pravi potpunu rekonstrukciju tima i za sada je dovela Džoša Niba, Olivera Nkamuu, Džastina Robinsona i sada Gibsona, a čeka se još da se sazna ko će trenirati tim naredne sezone.

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