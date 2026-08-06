Filip Kostić na poziv Ivana Perišića odmah potpisao da obuče dres PSV-a

Filip Kostić se vraća u Holandiju, potpisavši dvogodišnji ugovor sa PSV-om. Otkrijte kako je došlo do ovog povratka i šta očekuje od novog kluba.

Izvor: YouTube/screenshot/PSV TV

Srpski reprezentativac Filip Kostić donio je odluku da se vrati u Holandiju. Davno je bila 2012. godina kada je iz Radničkog iz Kragujevca stigao u Groningen, gdje je za dvije sezone i te kako skrenuo pažnju na sebe, a sada se poslije više od decenije vraća i to u redove aktuelnog šampiona - PSV Ajndhovena.

Kostić je ovog ljeta mogao da bira gdje će, postao je slobodan agent poslije isteka ugovora sa Juventusom, razmišljao je da li da prihvati poziv Marka Nikolića i njegovog AEK-a, međutim ipak je na kraju izabrao Holandiju i PSV.

"Kada me je PSV kontaktirao, odmah sam znao da želim isključivo u Ajndhoven", rekao je Filip Kostić koji je tako potpisao dvogodišnji ugovor sa "filipsovcima" i spreman je da odmah uskoči u tim: "Bilo je potrebno vremena da se dogovor finalizuje, jer sam želio da budem siguran da će se i moja porodica ovdje osjećati kao kod kuće i da je cijela priča ispravna. Na kraju je tako i bilo i presrećan sam zbog ovog poteza".

Istakao je Kostić da se raduje igranju za Petera Boša, protiv čijih timova je često igrao, dok je čini se ključnu ulogu u pregovorima odigrao Ivan Perišić.

"Stalno mi je govorio - samo dođi ovdje, zaljubićeš se i zajedno ćemo zagorčati život svim protivnicima. Srećan sam što sada zajedno dobijamo ovu priliku i željan sam zaista da postignem mnogo uspeha sa ovim vrhunskim klubom. Jedva čekam da počnem i prije svega, da pustim noge da govore, jer je to ono što najviše volim da radim", dodao je Filip Kostić koji je uzeo dres sa brojem 18.

Gdje je Kostić još igrao?

Brzonogi fudbaler iz Kragujevca je ponikao u Radničkom, a zatim je preko Groningena, Štutgarta i Hamburgera sreću pronašao u Ajntrahtu iz Frankfurta. Najbolje partije svoje karijere pružao je u ovom klubu za koji je igrao od 2018. do 2022. godine i sa njim je osvojio i Ligu Evrope. Potom je prešao u Juventus u kome je bio četiri godine, s tim da je jednu sezonu proveo na pozajmici u Fenerbahčeu.

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(MONDO)