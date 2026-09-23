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Veljko Paunović: "Od 1995. nisam igrao na 'Marakani', očekujem podršku naroda"

Veljko Paunović: "Od 1995. nisam igrao na 'Marakani', očekujem podršku naroda"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Selektor Srbije Veljko Paunović vraća se na Marakanu kao akter poslije više od 30 godina i očekuje podršku publike protiv Grčke u Ligi nacija.

veljko paunovic od 1995 nije bio na marakani Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Veljko Paunović (49) prvi put će biti akter utakmice na "Marakani" još od maja 1995. godine. Tada je najprije sa Partizanom kao 17-godišnjak gostovao u kultnom 100. vječitom derbiju, a poslije toga je igrao za olimpijsku reprezentaciju Jugoslavije protiv Rusije.

U četvrtak od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" sa svojom selekcijom će dočekati Grčku i uzbuđen je zbog toga.

"Za mene veliko iskustvo. Čini mi se da nisam bio na stadionu Rajko Mitić još od 100. derbija kad sam bio sa Partizanom sa 17 godina. Pričam o samom terenu", rekao je Paunović.

Izvor: MN PRESS

Poslije toga se prisjetio Paunović da je ipak još jednom istog mjeseca bio na stadionu Zvezde.

"Ipak je moja posljednja utakmica na Marakani bio meč olimpijske selekcije sa Rusima, kad smo dobili 4:3. To mi je bila posljednja utakmica", dodao je on.

Kakav će biti osjećaj voditi ekipu na najvećem stadionu u Srbiji?

"Očekujem lijep ambijent, našu publiku, narod da nas podrži. Iskreno, ne molim nikada nikoga i ta ljubav ne može da se pokloni, mora da se zasluži. To je ono što želimo i težimo tome da naš tim tako izgleda na terenu, da naša publika da podršku. Sad smo u fazi rekonstrukcije da je to potrebno. Svjesni smo svih mana i okolnosti koje treba da ispravimo, ali moramo da se uskladimo i ujedinimo kao narod, da na tribinama i na terenu budemo jedno kako bismo prošli kroz ovu fazu rekonstrukcije našeg indentiteta, kako fudbalski, tako i mentaliteta. Potrebni su nam podrška, vjetar u leđa sa terena i pozitivnost".

Selektor Srbje pojavio se na konferenciji za novinare kraj Dušana Tadića, novog-starog kapitena za koejg je rekao da je povratkom u nacionalni tim promijenio sve nabolje u ekipi. Sa njim na čelu, Paunovićev tim suprotstaviće se Grčkoj u četvrtak uveče, na novom početku reprezentacije - u nikad važnijoj Ligi nacija.

Bonus video:

Pogledajte

01:43
Veljko Paunović zaplakao u prenosu
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

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Tagovi

Veljko Paunović Srbija

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