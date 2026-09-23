logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veljko Paunović: Dušan Vlahović mi se odmah javio, a dobili smo i izvještaj doktora

Veljko Paunović: Dušan Vlahović mi se odmah javio, a dobili smo i izvještaj doktora

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Selektor Srbije Veljko Punović razjasnio je situaciju oko Dušana Vlahovića.

veljko paunovic o povredi dusana vlahovica odmah mi se javio Izvor: MN Press/Ahmet Serdar Eser / AFP / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović govorio je o otkazivanju i povredi Dušana Vlahovića u posljednji čas. Srpski napadač se javio selektoru čim je osjetio bol u listu, a potom je stigao i ljekarski izvještaj.

Paunović je zadovoljan formom ostalih napadača i vjeruje da će biti dostajna zamjena Vlahoviću. Jović, Joveljić, Cvetković i Milošević su takođe u dobrom ritmu, ali će as AEK-a biti pod najvećim pritiskom.

"Ne volimo da nam se igrači povređuju, da imamo gubitke na tom planu. Vlahović je bio u jako dobroj formi, postizao je golove. Radi se o napadu, ali poznato je sve što je prepoznatljivo kod njega, koliko radi za ekipu i šta je sve sposoban da uradi. Ti nedostaci su gubitak, ali moramo da se okrenemo našim strijelcima koji su na raspolaganju i koji isto tako imaju dobre učinke - Luka Jović, Joveljić, Cvetković, Jovan Milošević još se bori za svoj status u Portugalu, ali ostali momci su u jako dobroj formi. Imaju sve što nam treba i sposobni su da urade posao kao i Vlahović do sada", rekao je Paunović na konferenciji za medije pred utakmicu protiv Grčke na stadionu Rajko Mitić.

Izvor: MN PRESS

Upitan je kako mu je fudbaler Bešiktaša saopštio da neće moći da igra. "Kontaktirao me je poslije utakmice Bešiktaša, rekao da je osjetio nešto u listu. Rekao sam mu da se obrati doktoru, protokolarno su uradili sve potrebno, dobili smo izvještaj i to je ono što je do nas. Nažalost, ne utičemo na te situacije iz naše perspektive", jasan je Paunović.

Nije selektor Srbije govorio o detaljima povrede, ali su tokom dana turski mediji objavili da je u pitanju povreda zadnje lože desne noge i zbog bolova nije u stanju da zaigra za "orlove". Ipak, izgleda da će Vlahović biti spreman da zaigra za Bešiktaš čim se završi reprezentativna pauza, što je znak da povreda nije ozbiljnije prirode.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Gol Dušana Vlahovića na Fenerbahče Bešiktaš
Izvor: SportTV2/Screenshot
Izvor: SportTV2/Screenshot

(MONDO)

Tagovi

Veljko Paunović Dušan Vlahović Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC