Do kada će Dušan Tadić igrati za Srbiju? "Volio bih da bude kako je selektor rekao"

Iskusni vezista Dušan Tadić obući će dres Srbije poslije dvije godine i oproštaja od reprezentacije.

Izvor: MN PRESS

Kapiten Srbije Dušan Tadić vratio se u reprezentaciju poslije dvije godine pauze. Kako je istakao na konferenciji za medije pred utakmicu sa Grčkom, najzaslužniji za njegov povratak bio je selektor Veljko Paunović. Ono što zanima sportsku javnost u Srbiji je da li će iskusni vezista dugoročno nositi nacionalni dres ili je pozvan samo za Ligu nacija...

Raduje se saradnji sa Paunovićem pošto tu čast do sada nije imao i priznaje da mu je jedan od motiva bio da prikupi što više fudbalskog znanja za buduću trenersku karijeru.

"Hvala na lijepim rečima. Složio bih se i ne bih se složio sa selektorom, Veljko je dosta uticao da se ja vratim, nije se možda neki krug zatvorio, ali kroz razgovore sam vidjelo koliko je posvećen, koliko tu ima strasti i energije. Žao mi je što nismo ranije sarađivali, konačno to možemo i da učinimo sve za ekipu. Naravno ti razgovori su tekli jako dobro i prepoznao sam da bi mogli da uradimo neke lijepe stvari za Srbiju - što je najbitnije! Radujem se zajedničkoj saradnji, jedva čekam da napravimo nešto, kao što je Veljko rekao, da se stvori pozitivna i dobra energija između nas, onda između navijača, između cjelokupne javnosti, mislim da je to jako bitno. Naravno, i da budemo nasmijani, ali i oštri, da jedni drugima kažemo šta mislimo ida idemo dalje. Jako se radujem zajedničkoj saradnji", rekao je Tadić na konferenciji za medije.

Izvor: MN PRESS

Još jednom je ispričao zašto je baš sada pravi trenutak za povratak u srpsku reprezentaciju...

"Sve je brzo prošlo, kao da sam bio na godišnjem odmoru, pa sam se vratio. Kao da nikada nikada nisam odlazio. Svi su tu, naši ljudi, uvijek smo se lijepo držali, uvijek je bila dobra atmosfera i dobar ambijent, drago mi je da sam opet tu. Bilo je i ranije razgovora da se vratim, nisam bio u tom momentu spreman, sad se namjestilo, prepoznao sam i kod selektora tu neku strast i energiju, naravno znanje i želju da zajedno sarađujemo i eto da ponovo obradujemo naciju.

Do kada će Tadić igrati za reprezentaciju?

Upitan je da li se vratio na duže staze, što je najavio Veljko Paunović, ili je planiran samo za mečeve u Ligi nacija. U ovom momentu je jedini plan da pomogne timu da ostvari sve bolje rezultate, a plasman na najveća takmičenja je uvijek u perspektivi.

"Naravno, volio bih da to tako bude (da se vrati dugoročno). Ove utakmice treba da iskoristimo kao dobru pripremu za to što nam slijedi. Naravno da želimo da pobijedimo u svim mečevima i da se pripremimo za kvalifikacije za EP, jer džabe ako ovde pobijediš, a zakažeš gdje je najbitnije, a svima je cilj veliko takmičenje, evropsko i svjetsko prvenstvo. Ove mečeve treba da iskoristimo da se pripremimo što bolje, da uz dobre rezultate i igru, pozitivnu energiju budemo spremni za najbitnije - kvalifikacije za EP", rekao je Tadić.

Tadić planira trenersku karijeru već neko vrijeme, ali još uvijek nije sve rekao na travnatom terenu. Upravo će tokom reprezentativnih akcija pokušati da "upije" što više znanja i savjeta aktuelnog selektora.

"Jeste sigurno, pogotovo što je neko ovako strastven kao Veljko i posjeduje veliko znanje. Ja volim kad ljudi daju sve od sebe, ljubav i želja kad se spoje sa znanjem, to je baš lijepo da se vidi. Pogotovo u kakvom vremenu živimo, sve se gleda kroz novac i moć, zaboravimo svi šta je najbitnije, ljubav i želja za fudbalom. I onda mi je baš lijepo kad vidim nekog poput Veljka i to je imalo veliki uticaj da se vratim. On ima veliko iskustvo, jako lijepo je pričati sa njim na sastancima o fudbalu. To je jako dobra stvar za budućnost, ali i ovako generalno."

Da li će mu biti čudno da igra bez Aleksandra Mitrovića? Prisjetio se jednom meča kada je bio u tandemu sa Lukom Jovićem i dobro se završilo.

"Igrali smo protiv Litvanije, čini mi se, i to smo igrali 4-4-2 i to smo dobro odigrali, bilo je 4:0, bio je Mitar i Luka Jović i dobro smo odigrali. Mislim da je bila Litvanija, lijepo smo kombinovali. Naravno da će mi Mitar nedostajati, sigurno da nam fali, ali imamo jako dobre špiceve. Luka, Duci, Joveljić, Milošević. Nadam se da će da se stvori dobra hemija, mi smo tu da njima "serviramo" da daju golove", rekao je Tadić sa osmijehom na licu.

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Pogledajte 01:43 Veljko Paunović zaplakao u prenosu Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)