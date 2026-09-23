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Tinejdžer iz banjalučkog Borca najskuplji fudbaler Premijer lige BiH

Tinejdžer iz banjalučkog Borca najskuplji fudbaler Premijer lige BiH

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Vrh tabele najvrijednijih fudbalera Premijer lige Bosne i Hercegovine dijeli napadač Borca Matej Deket (16) i vezista Sarajeva Agon Elezi (25) sa cijenom od 800.000 evra, dok ukupna vrijednost svih premijerligaških timova iznosi oko 55 miliona evra.

Matej Deket Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prema najnovijim ažuriranjima specijalizovanog portala "Transfermarkt" za sezonu 2026/27, borba za najskuplje ime Premijer lige BiH izuzetno je izjednačena. Sam vrh liste pojedinaca predvode napadač banjalučkog Borca Matej Deket i centralni vezni Sarajeva Agon Elezi, čije se tržišne vrijednosti procjenjuju na po 800.000 evra.

Odmah iza vodećeg dvojca nalaze se čuvar mreže banjalučkog tima Mladen Jurkas i ofanzivni veznjak Željezničara Madžid Šošić, sa cijenom od po 700.000 evra.

Listu Top 5 najskupljih igrača zatvaraju desni bek Banjalučana Viktor Rogan i prvotimac Sarajeva Mihael Kuprešak, koji su procijenjeni na po 600.000 evra.

Individualni primat prenio se i na klupski segment, gdje vodeći dvojac dominira po ukupnoj procjeni igračkog kadra. Na prvom mjestu nalazi se Borac sa ukupnom vrijednošću tima od 8.90 miliona evra, dok je "bordo" tim na drugom sa 8.50 miliona evra. Treći je mostarski Zrinjski sa 7.40 miliona evra, a u Top 5 najskupljih su i Željezničar (5.6) i Široki Brijeg (4.7).

Ukupna tržišna vrijednost svih 10 klubova koji se takmiče u elitom rangu bh. fudbala iznosi oko 55 miliona evra.

(MONDO)

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Tagovi

Matej Deket FK Borac Premijer liga BiH

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