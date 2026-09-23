Ibon Navaro: Sreo sam se sa Đoanom Penjarojom i Albertom Rijerom, neka ostane privatno

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro sreo se u glavnom gradu sa zemljacima sa klupa KK Partizan i FK Crvena zvezda - Đoanom Penjarojom i Albertom Rijerom.

Izvor: MN Press/Jelena Bijeljić/MONDO

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro sprema se za četvrtak i za debi protiv Žalgirisa u Evroligi (20 časova, Beogradska arena), a dan prije meča pričao je o svom navikavanju na Beograd.

"Košarka je više od sporta ovdje u Beogradu. Kao kultura, strastveni ste i emotivni. Nije samo sport, nešto više od toga", rekao je on.

U Beogradu rade kao treneri i Albert Rijera u FK Crvena zvezda, Đoan Penjaroja u KK Partizan, kao i Raul Gonzales u RK Partizan. da li se vidio sa nekim od njih?

"Sreo sam se isti broj puta sa Rijerom i Penjarojom. Nismo imali mnogo vremena da pričamo jer smo u pripremama. Jednog sam sreo na parkingu, drugog u tržnom centru. Mislim da je bolje da nas ne viđaju zajedno u javnosti, tako da će to ostati među nama", nasmijao se Navaro.

Nekada je bilo više srpskih trenera u Španiji, sada je obrnuto.

"Da, imali smo samo balkanske trenere u Španiji. To se sve događa u ciklusima. Nema nekog razloga za to, tehničkog ili taktičkog. Takva je sada situacija, u pitanju su samo i ciklusi", kazao je Navaro.

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Pogledajte 04:20 Ibon Navaro pred mec sa Zalgirisom Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)