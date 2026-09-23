Nik Vejler-Bab debituje za Crvenu zvezdu: "Konačno da Delije navijaju za mene, a ne protiv"

Nik Vejler-Bab se raduje debiju za Crvenu zvezdu i podršci navijača. Očekuje se da će njegov doprinos u odbrani biti ključan.

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Nik Vejler-Bab stigao je ovog ljeta u Crvenu zvezdu na pozajmicu iz Asvela i trebalo bi da bude jedno od najvećih pojačanja trenera Ibona Navara, posebno ako se uzme u obzir njegov rad u odbrani. Naravno, biće mu potrebno vrijeme da se prilagodi novom sistemu igre, ali spreman je za izazove koji slijede već od četvrtka i Žalgirisa u "Areni" (20.00).

"Rezultati nisu toliko važni koliko pitanje koje sebi postavljamo: da li smo danas bolji nego što smo bili juče?", rekao je Nijemac istakavši da je primijetio da je ekipa "očvrsnula" tokom priprema i da će odbranom dobiti dosta utakmica.

"Mnogo smo učili, mnogo radili i mnogo igrali. Samo pokušavamo da se upoznamo, da shvatimo gdje će ko biti na terenu i da smanjimo broj izgubljenih lopti - na takve stvari obraćamo pažnju", rekao je Nik Vejler-Bab koji nije imao dilemu oko toga čime je najzadovoljniji: "Hemijom. Imamo mnogo novih igrača i novog trenera, tako da je za nas najvažnije da izgradimo hemiju i vidimo koliko brzo možemo da napredujemo. To je glavna stvar, jer kada izgradite dobre odnose van terena, to se prenosi i na teren".

Šta je hemija za njega? "Prije svega, međusobno poštovanje i povjerenje. Kada imate takve odnose van terena, oni se prenose i na igru. Znate gdje će ko biti i kako da komunicirate sa svakim. Ne primaju svi informacije na isti način, tako da je važno naučiti kako da funkcionišemo zajedno i kako da kao cijelina budemo jači".

Jedva čeka i debi pred navijačima

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"Veoma sam uzbuđen! Radujem se što će svi navijači doći da vide ono što smo gradili. Posebno se radujem tome što će navijati za mene, a ne protiv mene. To je ono što žele da vide i spreman sam za to", rekao je Nik Vajler-Bab.

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(MONDO)