Nikola Lončar za MONDO: "Partizan vidim od 10. do 15. mjesta, a Zvezdu u plej-inu"

Nekadašnji as Partizana Nikola Lončar iznio je svoje prognoze za novu sezonu Evrolige u razgovoru za MONDO i objasnio je zašto vidi Crvenu zvezdu kao bolje plasiranu u odnosu na "vječitog" rivala.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Proslavljeni srpski košarkaš Nikola Lončar u razgovoru za MONDO dao je svoju prognozu za nastupajuću sezonu 2026/27, sa posebnim fokusom na srpske vječite rivale. Lončar je analizirao šanse Partizana i Crvene zvezde u Evroligi i istakao njihove prednosti i mane, u međusobnom odnosu, ali i u odnosu na evroligašku konkurenciju.

Uzevši u obzir imena na papiru i pokazano u pripremnom periodu, smatra da će se crveno-bijeli boriti za slične pozicije kao protekle sezone (9. ili 10. mjesto), dok će crno-bijeli biti u grupi od 10. do 15. pozicije zajedno sa Barselonom, Makabijem...

Šta je Lončar rekao o Partizanu?

Izvor: MONDO/Matija Popović

Crno-bijeli jesu promijenili praktično kompletan tim ovog ljeta, ali su prema mišljenju Lončara zakasnili, aktivirali su se tek kada je većina dobrih igrača pronašla angažman. Kao najbolji potez navodi ostanak Karlika Džounsa. Ono što vidi kao pozitivnu stranu je bolja defanzivna orijentisanost ekipe, ali problem bi mogao da bude manjak kreacije.

"Dosta se kasnilo sa pravljenjem ekipe, ne znam zbog čega. Veći dio tržišta je bio propušten, možda je to bilo i sa namjerom. Generalno kad se sagleda, sve što je dovedeno i sve što je otišlo, Partizan ima neku novu ekipu, sa dosta novih imena i znamo šta to nosi - uigravanje, upoznavanje, navikavanje na trenera, na njegov način rada, novu sredinu, što može da bude neki problem u početku, međutim, ako to krene, onako kako bi trebalo da krene, Partizan ima dosta bolju defanzivnu ekipu nego prošle godine, ali i manje talenta nego prošle godine. Najvažnija stvar za Partizan je to što je ostao Karlik Džouns", kaže Lončar u intervjuu za MONDO.

Izvor: MN PRESS

Koliko je Džouns važan igrač vidjeli smo prošle sezone, kada se poslije njegove povrede potpuno raspala igra Partizana. Ni u trenutnom rosteru nema pravu alternativu, ali ima dvojicu pomagača novajlija. Šta donose Vildoza i Pajola crno-bijelima?

"Većina ekipa u Evroligi koristi dva plejmejkera konstantno na terenu, to nije nešto novo. Penjaroja već neko vrijeme na terenu drži dva plejmejkera. Generalno svi plejmejkeri i Karlik i Vildoza, manje Pajola su igrači koji mogu da poentiraju i da igraju u oba pravca. Možda je Karlik što se tiče defanzive najlošiji, ali znamo koji je njihov posao što se tiče napada, najvažniji je u kreaciji i davanju poena. Pajola je dosta specijalizovani defanzivac, poboljšao je svoju igru, pogotovo u šutu u napadu i Vildoza je dosta kompletan i na jednoj i na drugoj strani. Mislim da će Partizan kao i većina timova da koristi sve te igrače koji nisu plejmejkeri, ali mogu da igraju plejmejkera, u današnjem košarkaškom svijetu vidimo da svako može da prevede loptu i postavi napad", jasan je nekadašnji reprezentativac.

Partizan nije imao pretjerano jake provjere tokom priprema, pa tako nijedan igrač nije ostavio poseban utisak na njega.

"Iskreno, ne. Partizan je igrao protiv Fuenlabrade jednu utakmicu, protiv Bešiktaša na otvorenom terenu, dvije utakmice protiv ekipa iz Evrokupa, tako da niko tu nije ništa posebno pokazao."

Vidi opis Nikola Lončar za MONDO: "Partizan vidim od 10. do 15. mjesta, a Zvezdu u plej-inu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 11 / 11

Đoan Penjaroja je otvoreno rekao da su i dalje u potrazi za novim igračima i da roster još uvijek nije kompletiran. Koja pojačanja su potrebna da bi bili konkurentniji u svim takmičenjima?

"Po meni fali startna četvorka i možda još jedan igrač koji ima poene u rukama spolja. Ne samo skorer, nego neki igrač koji ima malo i neke kreacije, pored Džounsa nema mnogo takvih igrača, možda je Vildoza najbolji kreator poslije njega. Svi ostali igrači su skromni kreatori iz igre jedan na jedan."

Šta je Lončar rekao o Zvezdi?

Izvor: MN PRESS

Lončar je analizirao prelazni rok Crvene zvezde i najviše mu se dopada potpis Nika Vajlera-Baba, dok ima dosta sumnji u vezi sa Džonatanom Motlijem koji je doveden kao prvi centar. Kad se sve uzme u obzir, mogli bi crveno-bijeli da imaju rezultatski približnu sezonu prethodnoj.

"Novi trener, ne toliko novih igrača kao Partizan. Što se tiče potpisa, to je sve okej. Sviđa mi se posljednji potpis Vajler-Bab koji unosi dosta balansa u napadu i u odbrani, najbolji defanzivni igrač prošle godine u Evroligi, koji će da donese taj defanzivni dio Crvenoj zvezdi. Što se tiče igre unutra, sa Motlijem treba biti dosta rezervisan, pošto već nekoliko sezona unazad ne igra onako kako je igrao u Feneru. Vidjećemo kako će ići adaptacija, Boldvin ima problema sa faulovima u predsezoni. Čeka se Đurušić, ne znamo šta se dešava sa tom povredom, vratio se Miljenović. Što se tiče domaćih igrača, tu će Dobrić imati protagonizam, ali dosta manje. Imaju neki kostur od prošle sezone, dobro su se pojačali. Mislim da za sada neće dovoditi ništa, vidim ih za sada oko devetog ili desetog mjesta. Imaju dosta komplikovan raspored, igraju tri utakmice kod kuće, ali su izuzetno teške utakmice, zavisi od starta i povreda i od svega toga što može da se desi u bilo kojoj košarkaškoj ligi."

Ibon Navaro ima jasnu trenersku filozofiju - igra onaj koji zasluži minute. Kome bi mogla da odgovora njegova brza košarka?

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

"Nema ko da profitira iz takvog sistema, ko igra najbolje biće na terenu. Minuti se zaslužuju na utakmici, poneki put i na treningu, vidjećemo ko će najbolje da iskoristi šansu. Ta brza košarka koju on igra je dosta interesantna i dobra je za roster koji ima Crvena zvezda. Karter bi mogao da bude taj, pošto je radio već sa Navarom u Unikahi, samo zbog toga."

Batler je najkritikovaniji igrač u pripremnom periodu, a mnogi ga vide kao lidera Crvene zvezde. "Novi trener, novi lideri, dosta utakmica. Ne možemo da predvidimo ko je lider, Zvezda ima dosta igrača koji mogu da bude lider, nije situacija kao što je sa Partizanom gdje je Karlik jedan jedini lider u ovom trenutku, nevezano da li će se dovoditi novi igrači ili ne. U Crvenoj zvezdi je drugačija situacija. Ako pogledamo prošlu sezonu, on može da krene kao lider Crvene zvezde, ali to treba da zasluži."

Konkurencija u Evroligi?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Činjenica je da su grčki timovi po budžetima i sastavima daleko ispred svih. Trošilo se na ljetnoj pijaci nemilice i utisak je da su se u Evroligi formirale tri klase.

"Pored Olimpijakosa i Panatinaikosa, tu su Fener i Dubai. Real je pametno uradio, najveće pojačanje Real Madrida je trener (Pedro Martinez, prim. aut.) Hapoel je bio dosta aktivan, Žalgiris je doveo dobre igrače, Efes je doveo Majk Džejmsa i još nekoliko igrača, vidjećemo koliko će to da bude dobro za njih. Što se tiče "srednje klase", timova koji nisu imali toliko novca. Barselona je napravila skoro novi tim sa novim trenerom, da naznačimo samo da devet ekipa ulazi u novu sezonu sa novim trenerima, tako da će biti dosta interesantno vidjeti kako će se igrači adaptirati. Imamo grupu klubova koji nisu baš odrešili kesu i doveli neka kvalitetna pojačanja, tu prije svega mislim na Virtus, na Bajern, Asvel je krenuo sjajno, ali je izgubio neke igrače. Italijani, Olimpija isto tako, Virtus ništa nije potrošio", rekao je Lončar.

Bešiktaš je kasno saznao da će biti dio Evrolige i nije doveo adekvatna pojačanja, dok će najveći adut imati na klupi.

"Za sve njih je ovo novo takmičenje. Mislim da većina igrača nisu igrali u Evroligi, pojačali su se, vidjećemo kako će to da funkcioniše. Nemam sumnju da će Alimpijević da ima nivo, po imenima nisu najgori tim u Evroligi, mislim da će moći da se takmiče sa većinom timova kod kuće."

Ko bi mogao da bude favorit iz sjenke? "Žalgiris. Mogao bi da se priključi gore, ne vjerujem da će ugroziti Top 4, mislim da mogu više nego prošle sezone. Jonas Valančijunas se vratio, došao je Sterling Braun, došao je Edvards, dosta ofanzivne igre i Valančijunas domaći igrač koji poznaje sredinu i mislim da će biti jedna od ekipa koja može da bude iznenađenje ove godine."

Prognoza poretka u Evroligi

Lončar je pokušao da predvidi poredak u Evroligi na osnovu kvaliteta ekipa i Crvenu zvezdu vidi kao bolje plasiranu u odnosu na Partizan. Kao i prošle sezone, biće to žestoka borba za plasman od 6. do 10. mjesta, a za njih će konkurisati praktično deset timova.

"Olimpijakos, Panatinaikos, Fener, Dubai, Hapoel i Žalgiris su po meni nedostižni. Sad ima tu grupa Olimpija iz Milana, Efes, Crvena zvezda, Barselona, Makabi, Valensija koji će se boriti za te pozicije od 8. pa na dalje. Što se tiče Partizana, Partizan ima dosta težak početak, ukoliko bude odigrao dobro i pobijedio te autsajdere, ali mora ih pobijediti van Beograda, što se tiče Bajerna i Pariza, mislim da mogu da krenu sa pozitivnim skorom i korak po korak da se priključe toj grupi od 10. mjesta, pa nadole. Međutim, imaće dosta pritiska i od pozadi gdje dolaze ekipe koje su sličnog kvaliteta, Barselona, Makabi, Asvel, Valensija. A treća grupa su Bajern, Baskonija, Pariz, Bešiktaš i Virtus, ja mislim da će se oni boriti od 15. pa do posljednjeg mjesta u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

"Partizan treba da misli na dobru igru, da igra korak po korak i ukoliko se pokaže prilika, da grabi ono što može, da iskoristi sve poklone koji mu se budu nudili iz utakmice u utakmicu. Svaki kiks udaljavaće ih od zone plej-ina i na kraju krajeva mislim da Partizan treba da pobjeđuje što više utakmica kod kuće jer mislim da u ovom momentu nema kvalitet i da bude kompetitivan protiv ekipa koje su pri vrhu", zaključio je Lončar u intervjuu za MONDO.

(MONDO - Jelena Bijeljić)