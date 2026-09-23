Crvena zvezda je prodala talentovanog Mateju Lacmanovića Juventusu, a očekuje se da će njegov transfer donijeti dodatne prihode u budućnosti.

Izvor: Twitter/LineaJuve24/Screenshot

Već nekoliko nedjelja unazad spekulisalo se, a sada je i zvanično potvrđeno - Crvena zvezda je prodala mladog Mateju Lacmanovića u Juventus, pošto je talentovani srpski štoper podigao dres crno-bijelih i predstavljen je u novoj ekipi koja ga je skautirala i pratila već duže vremena.

Za njega bi Crvena zvezda trebalo da dobije oko milion evra, s tim da treba pretpostaviti da su čelnici kluba sa "Marakane" takođe insistirali na procentima od dalje prodaje, vjerujući da bi Lacmanovićeva cijena mogla da se uveća u narednim godinama.

È ufficiale, il difensore serbo Mateja#Lacmanovicè un nuovo giocatore della#Juventus: partirà dalla Primavera di#Padoin⚪️⚫️



Il classe 2009, prodotto delle giovanili della Stella Rossa, ha firmato fino al 2029 con i bianconeri✍pic.twitter.com/PBJwALOtU9 — LineaJuve24 (@LineaJuve24)September 22, 2026



Naravno, to će zavisiti i od njega i kako će se uklopiti u novu ekipu, a prvo će igrati za mladi tim kod Simonea Padoina, bivšeg veziste Juventusa. Kao i većina mladih koji dođu u Italiju, pred njim je najmanje godinu dana u mladom timu, kako bi se prije svega prilagodio na novu zemlju i navike koje to nosi sa sobom, poslije čega će čelnici "stare dame" donijeti odluku šta dalje.

Ko je Mateja Lacmanović?

Vidi opis Još milionče stiglo u Zvezdu: Ko je Lacmanović koji je prodat u Juventus? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Zemunac Mateja Lacmanović (2009) se nije dugo zadržao u omladinskoj selekciji Crvene zvezde, odigrao je svega tri utakmice na početku sezone i već je spakovao kofere za Torino. Mladi fudbaler važi za jednog od najtalentovanijih u svojoj generaciji, pa poziv iz Italije ne čudi. Posebnu pažnju privlači to što igra na poziciji lijevog štopera, uz izrazito dominantnu lijevu nogu.

Mateja je igrao i za kadetsku reprezentaciju Srbije, odigrao je dva meča, a u biografiji je navedeno i da je prošao čitav omladinski pogon crveno-bijelih. Trenutno nije jasno kakvi su dalji planovi Juventusa kad je u pitanju mladi fudbaler.