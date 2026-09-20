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Spaleti "ugasio požar", Juventus nakon evropske petarde upisao pobjedu i u Seriji A!

Spaleti "ugasio požar", Juventus nakon evropske petarde upisao pobjedu i u Seriji A!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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"Stara dama" pobjedom nad Atalantom se vratila na pobjednički kolosjek.

Serija A Juventus pobijedio Atalantu Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia

Ako je remi sa Milanom zabrinuo navijače Juventusa, alarmi su upaljeni poslije poraza od Sasuola, ali je Lučijano Spaleti očigledno pronašao način da ugasi „požar“ u Torinu.

Nakon pobjede 5:0 protiv holandskog NEK-a "Stara dama“ vratila se na pobjednički kolosjek i u Seriji A trijumfom nad Atalantom 2:0

Popularna "boginja" došla je u Torino uzdrmana porazima od Rome i Kaljarija, a poslije trećeg neuspjeha u nizu umjesto Spaletijeve mogla bi se uzdrmati stolica Mauricija Sarija.

Nije Atalanta bila bez šansi u Torinu, ali je njen golman Marko Karnezeki imao pune ruke posla, što dovoljno govori o situaciji na terenu u nedjelju uveče.

Duel na stadionu "Alijanc" u startnih 11 počeo je Kerim Alajbegović, ali je nakon prvih 45 minuta ostao u svlačionici. Juventus je u međuvremenu stigao do vođstva preko Fransiska Konseisaa sredinom prvog poluvremena, da bi defanzivac Bremer pogotkom za 2:0 riješio sve dileme u 77. minutu.

Utakmicu protiv Atalante pamtiće Kolo Muani kojem je ovo bio 200 nastup u „ligama petice“. Nije uspio Francuz da stigne do svog 55. gola, ali je upravo on možda i najzaslužniji za trijumf Juventusa. Prvi vođstvu domaćih 1:0 Kristensen je imao odličnu prilikom i udarcem glavom već savladao Guljelma Vikarija, ali je Kolo Muani izbio loptu bukvalno na gol-liniji.

Juventus je nakon treće pobjede u sezoni sada šesi na tabeli sa tri boda manje od vodećih Rome i Intera, koji su dan ranije remizirali 2:2 u međusobnom okršaju.



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Juventus Serija A Atalanta

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