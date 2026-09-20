Milutin Aleksić: "Da ne uvijamo u oblande - Batler iz Zvezde ne izgleda dobro"

Poznati košarkaš i analitičar Milutin Aleksić kritikovao je Džareda Batlera zbog forme u kojoj se nalazi pred početak nove sezone u Evroligi. Ipak, ističe da navijači Crvene zvezde moraju da imaju strpljenja za sve ono što je zamislio Ibon Navaro.

Izvor: UNA TV/screenshot

Poznati srpski košarkaš Milutin Aleksić analizirao je igre Crvene zvezde u pripremnom periodu kod novog trenera Ibona Navara i prije svega je istakao da je njemu potrebno - strpljenje. Imao je samo 11 treninga i četiri utakmice (polovičan učinak) uoči početka nove takmičarske sezone, pa Aleksić primjećuje da će biti potrebno još neko vrijeme da stvari dođu na svoje.

U analizi koju smo čuli u emisiji "Sportuna" na UNA tv, Aleksić je istakao da je i ova sezona specifična jer se ne počinje u ABA ligi već Evroligi, što ostavlja manje prostora za eventualne kikseve - pošto to može da bude kobno po dalje ambicije.

Šta je Aleksić vidio od Zvezde?

Izvor: MN PRESS

"Mislim da ne treba žuriti sa zaključcima", rekao je Aleksić: "Zvezda je dovela trenera koji želi da upozna sve igrače, da proba sve petorke, da proba sve varijante - ofanzivno i defanzivno. Malo se ogradio da nema dovoljno treninga da se sve postavi, tako da mislim da nije unaprijed alibi, nego je malo nezgodno u tako zgusnutom i kratkom periodu istrenirati ekipu i pronaći kako s kim diše. Tu dobitnu formulu u pripremnim utakmicama naći... Teško.

Treba navijači i Zvezde, a i Partizana, da budu strpljivi. Ove početne utakmice će biti poligon gdje će prvo igrači pokazati prvo pravu sliku kao trener, pa onda i sami navijači kako 'hendluju' navijanje i pritisak itd. Imamo nesvakidašnju situaciju da Evroliga počinje prije ABA lige, to nismo prije imali, mogli smo u ABA ligi da vidimo kako ekipa diše u ABA ligi. Odmah se ide na Evroligu, čudno malo, ali vidjećemo kako Zvezda pliva u tome."

Da li Zvezdi fali plejmejker?

"Imamo tu više stvari da polemišemo", rekao je Aleksić upitan za to da li je Zvezdi neophodan još jedan kreator igre, bar na osnovu onoga što smo vidjeli do sada: "Gledaoci koji prate košarku znaju kakvu ekipu ima Aris. Imaju Spanulisa, radio je dobar posao u Monaku, igrao finale Evrolige... Da ne pričamo kakav je igrač bio. Imamo brdo igrača koji su igrali Evroligu u Arisu, imaju reputaciju i znanje. Aris je evroligaški nivo. Vrhunsku su partiju priredili u Grčkoj, tamo se Zvezda - nije obrukala - ali je Aris pokazao snagu. Rezultatski je bilo važno da se Zvezda pokaže. Zvezda je željela i vidjelo se da želi da dobije. Važno je da se navikava da se dobijaju utakmice, iako je prijateljski meč."

Imao je šta Aleksić da kaže i o Nvori: "Mnogo toga treba da bude bolje. U defanzivi, prvi put je Nvora pokazao da može da odigra defanzivno, što mene kao ljubitelja košarke ljuti. Znači Nvora to može, a to ne radi. Ima ko to ne može. Pokazao je defanzivni potencijal i volio bih da Navaro probudi to u njemu. Što je duže na terenu, taj talenat će prije doći do izražaja. Mora da defanzivom obezbijedi svoje minute. Kad škripi, onda Zvezda ni na šta ne liči."

Problem zvani Džared Batler

Izvor: MN PRESS

Velika vijest za navijače Zvezde bio je ostanak Džareda Batlera, međutim djeluje da je još daleko od forme koja ga je krasila po dolasku na Mali Kalemegdan gdje je brzo postao ljubimac.

"Batler ne izgleda dobro. Da ne uvijamo u oblande - ne izgleda dobro. Vidim ogromnu želju kod njega u defanzivi, jer pravi brzo faulove, ali mora tako da ostaje na terenu i doći će taj talenat do izražaja. Kod Batlera je problem forme. Mora da uveže odbranu i napad, to nije bio slučaj ranije. Ima ko da ga zamijeni ako to ne bude išlo kako treba. Tu je trener to da posloži", rekao je Aleksić i analizirao i ostale igrače.

"Mislim da nije ideja da Nvora bude jedini i glavni, mislim da je ideja da Zvezda napada iz više oružja. Da li će ga pratiti je ključno pitanje. Imamo širok potencijal, Motli je odigrao odlično pik en rol, prilično je snalažljiv, očekujem njegov veliki učinak košgeterski. Izundu voli da mu se spusti lopta, tu su dobri šuteri kao što su Vajler-Babi i Džouns. Najviše mi je da se Karter vrati, da vrati to samopouzdanje, djeluje mi preplašeno i sad je prvi put pokazao da nešto može košgeterski. Zvezda ima paletu dobrih igrača. Očekujem ozbiljan pristup, da se probude svi igrači ako želi Zvezda."

Šta čeka Zvezdu u Evroligi?

Izvor: MN PRESS

Nova sezona Evrolige počinje već iduće nedjelje, a Crvena zvezda u prva tri kola igra tri utakmice kod kuće - tako će 24. septembra dočekati Žalgiris, pa 29. septembra Hapoel iz Tel Aviva, a onda 1. oktobra Efes. Podsjetimo, paralelno sa tim počinje i ABA liga u kojoj Zvezda prvo igra protiv Borca iz Čačka (26. septembar) i FMP-a (4. oktobar).