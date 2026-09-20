Prognoza za sezonu 2026/27 Evrolige: Crvena zvezda u plej-ofu, Partizan daleko iza

Poznati novinari Aris Barkas i Stavros Barbarusis dali su svoje predikcije.

Izvor: MN PRESS

Sezona i Evroligi startuje za četiri dana, a pouzdani košarkaški sajt "Eurohoops" iznio je svoje predikcije na osnovu rezultata timova u pripremnom periodu. Realno gledano, kakav god učinak da su imali prethodnih nedjelja, Panatinaikos i Olimpijakos će biti glavni favoriti za osvajanje elitnog takmičenja. Visoko se kotiraju Real Madrid, Fenerbahče i Dubai, a šta je sa Crvenom zvezdom i Partizanom?

Prema njihovoj analizi, crveno-bijelima previđaju 8. poziciju, dok crno-bijele vide šest pozicija niže. Sve u svemu njihov zaključak je da Grcima rijetko ko može da parira, slijede redovni učesnici Fajnal-fora i Dubai koji je imao nevjerovatan prelazni rok, dok je Barselona daleko ispod svog renomea.

1. Panatinaikos

Izvor: Instagram/paobcgr

Da, imali su gomilu povreda u predsezoni, ali su najskuplji tim sezone - trenira ih legenda i ciljaju na vrh. Kada govorite o moći, to je njena definicija.

2. Olimpijakos

U teoriji, šampioni bi trebalo da krenu sa vrha, posebno kada zadrže istu postavu i vjerovatno je poboljšaju ključnim dodacima poput Žana Montera. Ali, problem za Olimpijakos je to što će njihova domaća arena biti spremna, nadamo se, neposredno prije plej-ofa. treniraće u svojim objektima i igraće domaće utakmice u AEK-ovoj teretani. To bi na kraju moglo imati svoju cijenu.

3. Real Madrid

Već su osvojili Superkup, okrenuvši novi list pod vođstvom trenera Pedra Martineza, a imaju i dodatni motiv nakon izgubljenog finala u Atini. Ipak, čini se da su Grci u ovom trenutku bar korak ispred njih.

4. Fenerbahče

Teško je zamisliti da Fenerbahče nije među glavnim kandidatima za titulu ove sezone, ali je takođe teško rangirati ih iznad Panatinaikosa, Olimpijakosa i Real Madrida. To ne znači da možda neće završiti na vrhu.

5. Dubai

Izvor: MN PRESS

Nakon pomalo oprezne prve sezone, klub iz Dubaija nije oklijevao da pokaže svoju finansijsku moć i sastavi tim vrhunskog kvaliteta, sa ambicijom da se plasira bar na Fajnal-for. Problem za ekipu predstavlja činjenica da putovanja širom Evrope i dug boravak u avionu neizbježno uzimaju danak. Pored toga, ukoliko dođe do eskalacije sukoba između Irana i Izraela, moglo bi se desiti da ponovo moraju da igraju u Sarajevu.

6. Žalgiris

U ligi bekova, imati visokog igrača poput Jonasa Valančunasa može napraviti veliku razliku. Čak i kada imaju manju vatrenu moć na terenu, Žalgiris je obično u plej-ofu, a ove godine su više od autsajdera.

7. Hapoel Tel Aviv

Hapoel raspolaže dubokim rosterom i, uprkos uobičajenim dešavanjima van terena koja prate klub, prošle sezone su izborili plasman u plej-of, a očekuje se da će to ponovo učiniti. Naravno, mora se uzeti u obzir i činjenica da svoje domaće utakmice igraju u Bugarskoj, što je bio više nego presudan faktor tokom prošlosezonskog plej-ofa protiv Real Madrida.

8. Crvena zvezda

Srpski tim ima priliku da zaigra u plej-ofu nakon što je prošle godine izborio plasman u plej-in turnir. Nakon što je dominirao u FIBA Ligi šampiona, trener Ibon Navaro ima veliku šansu da napravi značajan uspjeh, a u sastavu posjeduje i dovoljno kvaliteta da to i ostvari. Takođe, prednost domaćeg terena je očigledna kada se igra u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

9. Anadolu Efes

Ovo je, u suštini, prva sezona Pabla Lasa u Istanbulu, sa Majkom Džejmsom kao centralnom figurom tima. Riječ je o veoma zanimljivom spoju, a Efes ponovo može da cilja bar na plasman u plej-of.

10. Valensija

Da, naučili smo lekciju iz prošle godine. Stoga, uprkos velikim promjenama u sastavu, nikada više nećemo potcijeniti Valensiju. Uz to, postoji predosjećaj da bismo ponovo mogli da vidimo Ti-Džej Šortsa u izdanju kakvim je blistao u Parizu.

11. Barselona

Kako konkurencija postaje sve jača, Barselona je ove godine napravila korak unazad, iako će se boriti za plasman u plej-of, nema garancije da će u tome na kraju i uspjeti.

12. Makabi Tel Aviv

Isto važi i za Makabi. Očekuje se da će se boriti za plej-of, ali da li je njihov plasman zagarantovan? Da su imali priliku da igraju u Tel Avivu, odgovor bi vjerovatno bio potvrdan, ali ne i sa Beogradom kao domaćim terenom.

13. Armani Milano

Teoretski su napredovali, a na papiru njihov sastav obećava plasman u plej-of. Ipak, to je priča koja prati ovaj tim već nekoliko godina i oni - dijelom i zbog toga što ih uvijek prati maler sa povredama - nekako ipak ostaju kratkih rukava. Zato moramo biti oprezni, čak i ako posjeduju potencijal za više.

14. Partizan

Vidi opis Prognoza za sezonu 2026/27 Evrolige: Crvena zvezda u plej-ofu, Partizan daleko iza Karlik Džons Karlik Džons na Kupu Radivoja Koraća Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Nakon sezone pune uspona i padova, imaju priliku da budu stabilniji i teže višim ciljevima. Da li su na putu ka plej-ofu? Daleko od toga, s obzirom na jačinu konkurencije.

15. Asvel

Svi će pratiti Asvel i prvu sezonu Tonija Parkera u ulozi trenera. Ipak, izvjesno je da ovo nije tim kakav je Parker zamišljao na početku ljeta, pa čak i plasman u plej-of djeluje kao malo vjerovatan scenario.

16. Bajern Minhen

Uprkos velikom imenu kluba, Bajern pokušava da izgradi nešto održivo bez prevelikog trošenja novca. Ipak, Anton Gavel je vrhunski trener i možda će uspjeti da izgradi nešto značajno sa ograničenim resursima u poređenju sa drugim sastavima.

17. Pariz

Pariz razmišlja slično kao Bajern, a taj plan je funkcionisao sa Tijagom Spliterom na klupi i Ti-Džej Šortsom koji je pružao partije na nivou MVP-a. Taj tim je prije dvije godine ostao bez ključnih igrača, a Pariz sada ponovo pokušava da stvori nešto što će prkositi očekivanjima, nadajući se da će svi pružiti više nego što se od njih očekuje.

18. Bešiktaš

Izvor: Adem Kutucu / AFP / Profimedia

Teoretski, Bešiktaš je mogao biti bolje plasiran i sigurno će biti solidan tim. Međutim, Evroliga je sasvim drugačija priča u odnosu na Evrokup, a ako u svojoj prvoj sezoni u eliti ne ulažete ogromna sredstva u igrače, situacija može biti veoma, veoma teška.

19. Baskonija

Baskonija će imati svoje trenutke blistanja, ali će im glavni cilj ponovo biti uglavnom to da izbjegnu posljednje mjesto, dok konkurencija na svim nivoima napreduje.

20. Virtus Bolonja

Na papiru, Virtus vjerovatno ima najslabiji sastav u Evroligi i, uprkos tradiciji, glavni cilj će im biti da ne završe kao ekipa koja služi za popravljanje koš-razlike protivnicima, stoji u analiti Eurohoopsa.

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(MONDO)