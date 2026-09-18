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Novac kroji sudbinu evropske košarke: Još jedan grčki klub postaje franšiza Evrolige

Novac kroji sudbinu evropske košarke: Još jedan grčki klub postaje franšiza Evrolige

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Grčka će imati tri predstavnika u sezoni 2027/28, pošto pregovori čelnika idu u pozitivnom smjeru.

PAOK postaje franšiza Evrolige Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Svima je bilo jasno da PAOK ulaže ogromne finansije u klub zbog određenih garancija koje ima od Evrolige, a kako piše "Eurohoops", solunski tim je jako blizu da postane treća grčka franšiza.

Telis Mistakidis, ambiciozni vlasnik PAOK-a, trenutno boravi u Abu Dabiju gdje se ovog vikenda održava Superkup i sastao se sa izvršnim direktorom Evrolige Ćusom Buenom i drugim ključnim akcionarima lige.

Mistakidis je čelnicima lige podnio zvaničan prijedlog koji sadrži dugoročni plan, uključujući izgradnju potpuno nove dvorane.

Bueno nije krio divljenje prema vlasniku PAOK-a i njegovim ciljevima, tako da su šanse velike da ih gledamo kao ravnopravne učesnike u eliti u sezoni 2027/28.

Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Prije nego što naprave planirani iskorak u elitno takmičenje Starog kontinenta, klub iz Soluna će se fokusirati na ovu sezonu gdje im je cilj da ostave što bolji utisak, u domaćem prvenstvu i u Evrokupu.

Unapređenje uslova na domaćoj sceni i predstojeću evropsku sezonu. U sezoni 2026/27, PAOK će se takmičiti u Evrokupu (takmičenju drugog ranga), gdje će svoj put započeti u Grupi D regularnog dijela sezone.

Dokle se stiglo sa franšizama?

Evroliga je otpočela proces prelaska na franšizni sistem, a osim 13 akcionara koji će automatski postati franšize, biće dodijeljeno još osam stalnih mjesta za sezonu 2027/28, za kada je planirano proširenje na 24 kluba. Do početka oktobra bi trebalo da kandidati saznaju naredne korake i počnu sa uplatom novca za status stalnog člana koji će iznositi oko 50 miliona evra.

Prvu fazu je prošlo 11 kandidata, među kojima su Crvena zvezda i Partizan, kao i Dubai, Valensija, Roma Maksima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, London Lajons, Pariz i Virtus Bolonja.

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