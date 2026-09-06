Italijan Andrea Trinkijeri žestoko je kritikovao jedenog od najmlađih u timu PAOK-a.

Izvor: MN PRESS

Temperamentni stručnjak Andrea Trinkijeri pobjesnio je poslije pripremne utakmice protiv Udina, koja je završena rezultatom 88:71. PAOK jeste pobijedio, ali je trener bio izuzetno nezadovoljan zalaganjem svojih igrača u posljednjoj dionici, pogotovo Nazosa Bazinasa, kojeg je praktično "bacio pod voz".

Crno-bijeli su imali ogromnu prednost, da bi došlo do opuštanja, što za Trinkijerija nije prihvatljivo ni kada su prijateljski mečevi u pitanju.

"Četvrta četvrtina je bila s**nje. Naša mentalna snaga, govor tijela i generalni stav bili su veoma loši. Razumijem da smo vodili 20, 25 ili 27 razlike, ali to nije ono što želimo", rekao je Trinkijeri.

Italijan je posebno kritikovao Nikosa Bazinasa od kojeg je mnogo očekivao kao od jednog od najmlađih u timu. Javno ga je "bacio pod voz" i vjerovatno je ovo njegov način da ga prodrma i motiviše pred start sezone.

Vidi opis Andrea Trinkijeri bacio igrača "pod voz": Možda više nikad neće igrati... Andrea Trinkijeri trener žalgirisa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbrecht / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

"Ne znam da li ćete ga poslije ove utakmice ponovo vidjeti u rotaciji. Od igrača koji ima 22 godine očekujem nešto potpuno drugačije. Kada ste mladi, pravite greške zbog neiskustva i to je dio košarke. Ali on je danas povukao tim unazad i veoma sam razočaran."

Ipak, kaže da će mu dati posljednju šansu koju ne smije da prokocka. "Vjerujem mu, kao što sam mu i rekao. Sada ga izazivam. Vjerujem mu mnogo. Ja sam trener, nisam Deda Mraz. Ne poklanjam ništa. Ako vas pošaljem na teren, to znači da vjerujem da možete da pomognete timu", zaključio je Trinkijeri.