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Aleks De Minor otkrio zašto je predao finale Novaku Đokovića: "Sve je bilo u redu, a onda sam osjetio bol"

Aleks De Minor otkrio zašto je predao finale Novaku Đokovića: "Sve je bilo u redu, a onda sam osjetio bol"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Aleks De Minor otkrio je da se povukao iz finala protiv Đokovića zbog bola u aduktoru, nakon što je izdržao samo jedan gem u drugom setu.

otkriveno zasto se de minor povukao protiv djokovica Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia

Protivnik Novaka Đokovića u finalu ATP 500 turnira u Pekingu, Aleks De Minor (27), priznao je da se povukao iz meča za titulu zbog bola u mišiću "primicaču".

"Osjetio sam nešto u aduktoru. Još uvijek ne znam šta je. Moram da obavim još neke preglede. Plan mi je da odem u Šangaj i tamo to uradim", kazao je Novozelanđanin.

De Minor je izdržao samo do kraja prvog gema u drugom setu, koji je osvojio i morao da prekine meč, jer više nije mogao da stoji.
Trenutno 9. igrač sveta osjetio je bol još tokom prvog seta, u kojem je Novak pobijedio u taj-brejku.

"Osjećao sam se zaista dobro, a onda sam osjetio bol pri kraju prvog seta. Postepeno je postajalo sve gore", dodao je Australijanac.

2026. privodi kraju sa titulom i 2 finala

De Minor je u 2026. godini ostvario učinak od 40 pobjeda i 19 poraza i početkom sezone osvojio je svoju 11. ATP titulu, na turniru u Roterdamu u februaru. Takođe, igrao je i u finalu u Hertogenbošu.

"Demonov" cilj - Završni Masters

De Minor trenutno zauzima 10. mjesto u trci za plasman na Završni Masters u Torinu i ako bi se plasirao, učinio bi to treći uzastopni put.

"Sve osim kraja (finala) bilo je zaista pozitivno za mene u Pekingu. Bilo je mnogo dobrog tenisa, igrao sam neke sjajne stvari i osjećao sam se sjajno na terenu. Nosim mnogo samopouzdanja sa ovog turnira", kazao je on.

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00:42
Novak Đoković se trese
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

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Aleks de Minor Novak Đoković

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