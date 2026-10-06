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Đoković uzeo pehar i shvatio da je napravio grešku: "Nepristojan sam, izvini"

Đoković uzeo pehar i shvatio da je napravio grešku: "Nepristojan sam, izvini"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je osvojio turnir u Pekingu i onda je shvatio da je pogriješio i obratio se Aleksu de Minoru.

Novak Đoković se izvinio Aleksu de Minoru Izvor: Arena tenis/Printscreen

Novak Đoković osvojio je 102. titulu u karijeri, ukupno sedmu u Pekingu. U finalu mu je Aleks de Minor predao meč početkom drugog seta i to je značilo da je sada skor Srbina 34-0 na ovom turniru. Odmah je digao publiku na noge kada im se obratio na kineskom.

"Prije svega da kažem na kineskom nešto", počeo je Novak i onda izgovorio rečenicu na njihovom jeziku, za delirijum u dvorani.

Zatim je nastavio sa izlaganjem.

"Prošlo je 11 godina od kada sam igrao ovdje. Uvijek imam velika očekivanja od sebe, vizuelizujem sebe sa titulama. Nikada nisam izgubio. Realnost je sada za mene malo drugačija. Bio sam van domašaja rekorda u posljednje vrijeme. Imao sam dosta uspona i padova. Posebno fizički i sa zdravljem. Nisam se dobro osjećao na terenu, ali kada se osjećam dobro i kada udaram lopticu dobro mogu da pobijedim svakoga. Imao sam sjajnu nedjelju ovdje. Hvala mom timu na strpljenju koji su imali sa mnom, dosta mi znače. Ovo je trofej koji znači više od samog pehara, ima veće značenje."

"Nepristojan sam, izvini"

Uslijedilo je pitanje o njegovoj ljubavi prema Pekingu i tek tada je shvatio da je napravio veliku grešku.

"Shvatio sam da je bilo baš nepristojno sa moje strane što nisam izjavu započeo sa Aleksom. Čestitam ti na sjajnoj nedjelji i tebi i tvom timu. Nadam se da ćeš se brzo oporaviti. Želim ti sve najbolje u završnici sezone", izgovorio je Novak.

Tek tada je dao odgovor na pitanje koje je dobio.

"Peking je posebno mjesto za mene naravno, ne bih imao sjajne rezultate da se ne osjećam dobro, lijepo je, uživam. Igram na ovom turniru od njegovog početka. Konstantno sam dolazio, obožavam ovaj stadion, ljudi su strastveni. Oni su dio mog uspjeha i zahvalan sam im", zaključio je Đoković.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Aleks de Minor

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