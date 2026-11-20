Trener Crvene zvezde Ibon Navaro oglasio se nakon pobjede svog tima nad Barselonom u Španiji, poslije pet minuta produžetka.

Izvor: TAČNO/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su jednu od najvećih pobjeda u ovoj sezoni Evrolige - iz gotovo nemoguće situaciji vratili su se u život na gostovanju Barseloni, a zatim u produžetku uspjeli i da stignu do trijumfa (103:100).

Trener srpskog tima Ibon Navaro komentarisao je sve što je viditokom 45 minuta košarke u Barseloni. Prvo je uputio kritiku svojim igračima zbog prethodnih mečeva, a zatim objasnio kako je Zvezda pobijedila favorizovani španski tim.

"Ništa nam to ne pomaže, prošle dvije utakmice nisu bile dobre. Danas smo htjeli da se vratimo našem identitetu i to smo uradili. Barselona je pogađala trojke, ali da bi pobijedili morali smo da budemo dobri i da pokažemo karakter. Samo moramo da nastavimo. Ovakve utakmice odlučuju detalji - jedna izgubljena lopta, jedna rampa, jedan pogođen šut", rekao je trener Crvene zvezde.

Nakon pobjede nad Barselonom ekipa Crvene zvezde ima skor 8-5 i nalazi se na šestom mjestu u Evroligi. Ta pozicija bi je na kraju sezone direktno odvela u plej-of, bez igranja plej-in turnira kroz koji prethodnih sezona nije uspjevala da se domogne četvrtfinala.