Vlade Đurović analizirao je igru Crvene zvezde, ističući potrebu za promenom pristupa i borbenosti tima pred duel sa Barselonom.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Košarkaški trener i stručni konsultant Vlade Đurović govorio je u studiju Arene sport o igri Crvene zvezde, ali posebno o problemima koje je primijetio u igri tima sa Malog Kalemegdana. Istakao je da ekipa mora da promijeni pristup, podigne nivo borbenosti i popravi skok ukoliko želi da se vrati na pravi put.

Đurović smatra da Zvezda ima mnogo razloga za zabrinutost pred duel sa Barselonom, ali posebno je ukazao na to da bi domaćin u Španiji mogao da bude u većem problemu od tima Ibona Navara, jer bi bio pred drugim vezanim porazom.

Vidi opis Vlade Đurović: "Zvezda mora mnogo toga da promijeni da bi ličila na tim" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 23 / 23

"Zvezda bi dobila više kad bi pobijedila nego Barselona, jer bi to bio drugi poraz zaredom kod kuće. Nema mnogo optimizma, nisam ni ja, ne zato što smo igrali dvije utakmice ovako – protiv Reala i Milana, nego jer je protivnik lak. Zvezda mora mnogo toga da promijeni, pristup, skok, borbenost, mnogo stvari da bi Zvezda ličila na pravi tim", podvukao je Đurović.

Batler mora da "proradi"

Govoreći o utakmici sa Armanijem, koju je Zvezda odigrala u utorak uveče u okviru 12. kola Evrolige, Đurović je kritikovao pripremu i pristup ekipe, uz osvrt na veliki broj ofanzivnih skokova protivnika. Ujedno, Đurović je bez dileme kritikovao odbranu Zvezde, ističući da je i utakmica protiv Olimpijakosa, koja se navodi kao primjer dobre igre tima Ibona Navara, zapravo bila samo loše šutersko veče domaćina iz Pireja.

"Nije dobro pripremljena utakmica, uopšte. Zvezda je igrala pogrešno, naivno. Nije prilaz utakmici bio bolji, mnogo ofanzivnih skokova, na taj način Zvezda ne može ništa da uradi. Neki kažu kad ne igra Moneke, da nemamo skok, ne može on toliko da utiče, ne igra ni protiv Barselone.

Odlučiće koliko Batler može da pomogne. Oni znaju da će Karter da ubaci nešto, kako Džouns igra, ali ako Batler ne proigra – teško da Zvezda može da dobije. Mora prilaz da bude drugačiji, da se ne uđe mekano u utakmicu, mora da se uđe ratnički. Kad se pričalo da je Zvezdina odbrana u Evroligi najbolja, to nije realno. Ono protiv Olimpijakosa, Olimpijakos je više promašivao, igrao slabo, nego što je Zvezda igrala dobru odbranu", zaključio je Vlade Đurović.

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(MONDO)