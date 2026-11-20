Đoan Penjaroja će morati da protiv Bešiktaša bude bez nekoliko bitnih igrača, a najnovija informacija je da neće biti ni Luke Vildoze.

Izvor: MN PRESS

U velikim problemima je Partizan pred meč sa Bešiktašem u Evroligi. Crno-bijeli su bez Dereka Vilisa i Itana Tompsona već neko vrijeme, znamo da je van tima i Lamar Stivens, a sada se klub oglasio i otkrio da neće igrati ni Luka VIldoza.

"Večerašnju utakmicu protiv Bešiktaša će zbog ranije zadobijenih povreda propustiti Derek Vilis i Itan Tompson. Zbog problema sa skočnim zglobom uprkos kojih je već igrao nekoliko utakmica, meč će propustiti Luka Vildoza, a zbog istegnuća mišića lista, van tima je i Lamar Stivens", navodi se u saopštenju Partizana.

Izveštaj o zdravstvenom stanju u timu:Večerašnju utakmicu protiv Bešiktaša će zbog ranije zadobijenih povreda propustiti Derek Vilis i Itan Tompson. Zbog problema sa skočnim zglobom uprkos kojih je već igrao nekoliko utakmica, meč će propustiti Luka Vildoza, a zbog istegnuća mišića lista, van tima je i Lamar Stivens. U tim se nakon povrede ramena vraća Kevarijus Hejs. — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)November 20, 2026

Ko će igrati?

U tim se vratio Kevarijus Hejs koga nije bilo i koji će sada moći da se bori za minute pod košem, zajedno sa novim pojačanjem Krisom Silvom i Tonjeom Džekirijem. Bez Lamara Stivnsa opcije na krilu biće Robert Frenks, ali i Arijan Lakić i Vanja Marinkvoić, dok će bez Luke Vildoze na pleju biti Karlik Džouns i Kajl Alman te Alesandro Pajola.