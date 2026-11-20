Mađari su i priželjkivali da igraju protiv Srbije u plej-ofu za Ligu nacija. Ta želja im se i ostvarila.

Izvor: Profimedia

Mađarski portal "Nemzeti šport" podsjetio je poslije vijesti o žrijebu za Ligu nacija da su čitaoci tog portala htjeli upravo Srbiju za rivala svoje reprezentacije. U konkurenciji Danske, Hrvatske, Srbije i Velsa, srpsku reprezentaciju je kao idealnog protivnika vidjelo 46 odsto od 7.650 učesnika ankete tog portala. Odmah poslije Srbije je Vels sa 42 odsto, a timovi koje Mađari nisu htjeli su Danska i Hrvatska, za koju je glasalo po šest odsto učesnika ankete.

Izvor: nemzetisport.hu

Podsjetimo na to da su Mađari završili u žrijebu tako što su odigrali neriješeno protiv Sjeverne Irske (1:1) u utorak, čime su Ostrvljani zauzeli prvo mjesto u grupi. Selektor Marko Rosi je poslije žrijeba isticao kvalitete "orlova", ali i ukazao na očigledno.

"Uz sve poštovanje prema Srbima, čiji sastav čine odlični fudbaleri, možda ih neću uvrijediti ako kažem da ipak nisu na nivou Španaca, Francuza, Nijemaca ili Holanđana. Smatram da obje reprezentacije imaju po 50 odsto šanse za uspjeh. Baš kao što možemo da dobijemo ovaj dvomeč, isto tako možemo i da ga izgubimo", kazao je Italijan.

Mađari pamte pobjede protiv Srbije

Vidi opis "Izvukli smo Srbiju, kao što smo i htjeli": Mađari glasali za baš ovakav žrijeb Lige nacija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Reprezentacija Mađarske je u dosadašnjoj istoriji pet puta odmjerila snage sa Srbijom, uz bilans od tri pobjede i po jednog remija i poraza. Dvije selekcije su se posljednji put sastale u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2023. godine, kada je Rosijeva ekipa slavila u oba susreta.

Selektor Srbije Veljko Paunović je poslije žrijeba dao važnu izjavu za sajt Fudbalskog saveza Srbije i opomenuo sve da je krajnje vrijeme da shvatimo ozbiljnost situacije u srpskom fudbalu i reprezentaciji.

Bonus video:

Pogledajte 02:58 Paunović: Hoću da grizemo i ujedamo fudbalski, želim da budemo dostojanstveni na terenu Izvor: Tačno/Video Izvor: Tačno/Video

(MONDO)