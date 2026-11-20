Selektor Mađarske Marko Rosi očekuje uzbudljiv duel sa Srbijom u baražu Lige nacija, uprkos lošoj formi srpske reprezentacije.

Izvor: MN PRESS

Na žrijebu baraža Lige nacija ponovo su spojene Srbija i Mađarska. Dvije komšijske reprezentacije odigrale su veliki broj utakmica u posljednjih pet godina, dobro se poznaju, tako da nas bez ikakve sumnje čeka spektakl u martu kada dođe do direktne borbe za "A" diviziju Lige nacija.

Interesantno je da Mađare i dalje kao selektor vodi Marko Rosi, koji je imao velike bitke i sa Draganom Stojkovićem Piksijem, a koji se očigledno ne plaši mečeva sa Srbijom koja je u jako lošoj formi već godinu i po dana.

Rosi jedva čeka duel sa Srbijom

Izvor: UEFA/Screenshot

"Možda je žrijeb mogao i gore da prođe po nas", rekao je Marko Rosi po završetku žrijeba: "Nema sumnje da je Srbija jak tim, nije slučajno igrala u A diviziji, ali je dobro poznajemo, u posljednje vrijeme smo više puta igrali protiv nje i ne jednom smo je i pobijedili. Naravno, prošlost se neće računati, mnogo će odlučujuća biti trenutna forma igrača, kao i to da li ću moći da računam na sve.

U posljednje vrijeme su nam redovno nedostajala dva-tri ključna igrača, nadam se da se krajem marta nećemo suočiti sa sličnim problemom. Svaka čast Srbima, njihov sastav čine odlični fudbaleri, ali ih valjda neću uvrijediti ako kažem da nisu nivo Španaca, Francuza, Nijemaca ili Holanđana. Mislim da obje reprezentacije imaju po pedeset odsto šansi za uspjeh - baš kao što možemo da dobijemo ovaj dvomeč, isto tako možemo i da ga izgubimo", ocijenio je Marko Rosi.

Kad se igra?

UEFA i dalje treba da potvrdi zvanične termine utakmice, a za sada znamo da će "orlovi" u prvom susretu biti domaćini. Prvi mečevi plej-ofa igraju se od 25. do 27. marta, a revanši od 28. do 30. marta.