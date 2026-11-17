Iza fudbalera Srbije je katastrofalno izdanje u Ligi nacija svih šest poraza, ali su u A diviziji gore bile selekcije Turske i Češke.

Izvor: Umejs Sulejman / AFP / Profimedia

Ipak, još gore stanje je u diviziji B, gdje je Sjeverna Makedonija takođe zabilježila svih šest poraza u konkurenciji Škotskom, Švajcarskom i Slovenijom uz poražavajuću gol- razliku 1:15. Samo jedan gol su dali makedonski igrači, a po tome je još samo Gruzija gora, jer nije nijednom zatresla mrežu rivala.

Posljednji poraz Makedonci su doživjeli od Slovenije u Skoplju (0:3), a nakon meča se selektor Goce Sedloski javno izvinio navijačima i celokupnoj javnosti.

"Moram da se izvinim u svoje ime i u ime igrača za ove utakmice u Ligi nacija koje smo odigrali bez pobjede i sa jednim postignutim golom. Utakmica sa Slovenijom - ne znam šta se dešava, igramo kod kuće, bez želje i bez motiva. Primamo golove iz naših grešaka. Poslije one utakmice u Škotskoj mislio sam da ćemo se malo podići, ali bili smo loši. U teškoj smo situaciji, deset utakmica smo bez pobjede i moramo da se dignemo. Znamo da imamo baraž za opstanak u B ligi i sa kakvim ekipama igramo. Čekamo žrijeb i nadam se da ćemo imati bolje izdanje u tim utakmicama", rekao je Sedloski, a prenijeli lokalni mediji.

Potencijalni rivali Sjeverne Makedonije u baražu koji će se igrati u martu 2027. godine su Bjelorusija, Kipar, Farska Ostrva i Estonija, a žrijeb će biti održan u petak 20. novembra u Nionu.

(MONDO)