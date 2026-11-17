Nakon šest poraza, Veljko Paunović komentariše situaciju u reprezentaciji Srbije. Baraž je jedina nada za opstanak u 'A' diviziji.

Izvor: YouTube/FSS SRbije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović očekivano nije bio raspoložen poslije još jednog poraza "orlova". Grčka nas je nadigrala u Volosu 1:0, što znači da je Srbija u Ligi nacija ostala bez bodova, sa šest poraza iz isto toliko utakmica, što je podatak koji zaista zabrinjava.

Samo pukom srećom, zbog promjene pravila i nešto bolje gol-razlike, uspjeli smo da obezbijedimo baraž za opstanak u "A" diviziji, međutim djeluje da su problemi mnogo veći od toga - niko ne zna kako da krenemo naprijed.

"Ova utakmica je bila za nas posljednja šansa da odigramo dobro, u takmičarskom duhu, da pokažemo najbolje od sebe. Rezultatski nismo uspjeli da ostvarimo cilj. To je sve...", bilo je sve što je Veljko Paunović planirao da kaže na konferenciji za medije, poslije čega se dopunio:

"Iskreno, mislim da nema šta da se priča. Završio se ciklus. Pokušali smo da pobijedimo, uradili koliko smo mogli, pravili smo greške, gledaćemo da ih popravimo, da analiziramo, da ispravljamo ideje i naše mogućnosti da ih sprovodimo u djelo."

Šta dalje za Srbiju?

Izvor: (AP Photo/Giannis Papanikos)

Čekamo petak i žrijeb za baraž Lige nacija na kome ćemo saznati protiv koga nas čeka "borba za goli život u martu", a zatim ćemo početkom decembra dobiti i protivnike u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

"Mi smo sada kao svaki tim koji gubi u situaciji da mora da se podigne. Tražimo utakmicu da nas podigne, ali još nismo došli do toga. Riječi mogu jako da bole, da pogode. Mirno ćemo proći kroz ovo. Nismo ispali, igraćemo baraž, nastavićemo do marta da se što bolje pripremamo, da uradimo šta je do nas, da igrači nastave da se bore u svojim klubovima. Kompletna situacija nije sjajna, ali gledaćemo da je popravimo", zaključio je Paunović.

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(MONDO)