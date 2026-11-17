Srbija završava takmičenje u Ligi nacija sa svih šest poraza, a Rade Bogdanović ukazuje na to da neki igrači djeluju kao da igraju u beogradskoj ligi veterana.

Izvor: RTS/Screenshot

Srbija je izgubila i od Grčke u Ligi nacija, završivši učešće sa šest poraza u isto toliko utakmica. Spletom okolnosti i zahvaljujući sistemu takmičenja, naša reprezentacija igraće baraž za opstanak u najvišem rangu protiv BiH ili Slovenije, mada stručni komentator RTS-a Rade Bogdanović tome ne pridaje značaj.

"Dobro je da je takav sistem takmičenja, pa da možeš u baraž, dobro je svima. Ovo je svakako bezvezno takmičenje. Igrači se samo umaraju i gube vrijeme pored silnih takmičenja, kvalifikacija za EP, kvalifikacija za SP, Liga konferencija, Liga Evrope, Liga šampiona, dođe do zasićenja."

Ocjena utakmica protiv Grčke, kao i svih nastupa "orlova", izrazito je negativna.

"Kako smo krenuli tako smo i završili, šest poraza. Crna zemljo šta si dočekala, što bi se reklo", rekao je Bogdanović.

"Toliko su plaćeni ti igrači, nema mi smisla"

"To je realnost, nas koji volimo i komentarišemo fudbal više brine to šta će da bude od marta, kada krenu kvalifikacije za najbitnije Evropsko prvenstvo. Da li ćemo ostati u 'A' grupi Lige nacija ili nećemo, manje je važno. Ovo je utakmica osrednjeg kvaliteta, sa jako slabim intenzitetom, nije ni 30, 40 odsto nivoa engleskog ili španskog prvenstva."

Bogdanović je ukazao na to da nemaju svi reprezentativci Srbije kvalitet da igraju na ovom nivou fudbala, a neki ni fizičku spremu.

"Brine što pojedini naši igrači, reprezentativci koje nekad i hvalimo reda radi, djeluju vizuelno bogami kao da igraju u ligi veterana beogradske lige, to stvarno treba reći. Prvo poluvrijeme smo igrali sa desetoricom, u drugom je selektor izveo tog igrača i uveo drugog, pa je izgledalo da imamo 11. Nekad je teško i analizirati, biti priseban i izgledati normalan kada vidite na šta vam liče igrači koji su toliko plaćeni. Sve mi to nema nikakvog smisla..."

"Treba otvoreno i glasno reći"

Izvor: (AP Photo/Giannis Papanikos)

Ne dovodi Bogdanović u pitanje zalaganje naših igrača, ali sve ostalo je pod velikim znakom pitanja.

"Naravno da treba da bude i srce važno kad se igra, ne mogu da kažem da nemaju srce, imate volovsko i mišje srce, ali činjenica je da mnogi ne pripadaju internacionalnom fudbalu i da nose dres i grb reprezentacije Srbije. To treba otvoreno i jasno i glasno reći. Nadam se da je selektor izvukao pouke i da može da sagleda na koga može, a na koga ne može da računa."

Izostanak važnih igrača i zapažen nastup Luke Jovića u Volosu slabe su pozitivne ocjene.

"U ovih šest poraza nismo mogli da računamo na Pavlovića, Kostića, jako bitni igrači, na nekim utakmicama na Milenkovića... Čini mi se da je Jović igrač koji je sazreo i može mnogo da pomogne, ali to je sve tanko za naša očekivanja i za ono što smo nekad i ponekad znali da odigramo", konstatovao je Rade Bogdanović.

Bonus video: Gol Grčke za pobjedu protiv Srbije

Pogledajte 00:38 Grčka Srbija gol Jorgosa Masurasa Izvor: RTS/screenshot Izvor: RTS/screenshot

(MONDO)