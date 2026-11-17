Aleksandar Mitrović bio je neraspoložen i iskren poslije poraza od Grčke. Istakao je da srpski tim počinje da igra - tek kada primi gol.

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Vratio se Aleksandar Mitrović u nacionalni tim, zaigrao od početka protiv Grčke, borio se, ali nije mogao ni do šanse. Jedva je koju loptu dobio najbolji strijelac u istoriji srpskog reprezentativnog fudbala i iscrpljen je izašao pred kamere "RTS-a" u Volosu nakon poraza od Grčke.

"Desetak minuta ili petnaest kada smo primili gol smo probali da igramo. To je bio rizik. Nažalost, nismo uspjeli da stvorimo ništa konkretno i poraz je zaslužen", rekao je iskusni napadač iz Smedereva iskreno.

Na konstataciju kolege Predraga Strajnića da je moglo i ranije tako da se zaigra, rekao je da je to slučaj u svim mečevima kvalifikacija. Jednostavno, ne pali se ovaj tim dok ne primi gol.

"Pa jeste, složio bih se. Mislim da sve utakmice u ovom ciklusu smo krenuli da igramo kada primimo gol. Onda se opustimo i krenemo da igramo opuštenije. Igrali smo protiv kvalitetnih reprezentacija i mislim da smo dosta naučili od njih. To je prilika bila za neke nove igrače. To je to, idemo u baraž. Zatvorili smo ovaj ciklus kvalifikacija i idemo dalje", završio je Mitrović.

Nula Srbije

Srbija je ciklus Lige nacija 2026/27. zaista završila na potpuno razočaravajući način - sa šest poraza u šest utakmica, bez osvojenog boda i bez jasne fizionomije igre. Činjenica da reprezentacija uopšte ima priliku da igra baraž za opstanak u A diviziji više je rezultat srećnog spleta okolnosti i gol-razlike u poređenju sa ostalim četvrtoplasiranim selekcijama (poput Turske i Češke), nego zasluga na terenu.

(MONDO)

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