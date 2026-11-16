Reprezentativci BiH Hercegovine večeras su na stadionu "Asim Ferhatović Hase" u Sarajevu odradili službeni trening uoči utakmice sa Rumunijom u okviru šestog kola grupe B4 UEFA Lige nacija.

Izvor: Promo/FS BiH

Selektor Sergej Barbarez i njegovi saradnici iskoristili su trening za završno uigravanje ekipe pred sutrašnji susret, kojim će bh. reprezentacija zaključiti nastup u grupnoj fazi ovog takmičenja. "Zmajevi" će pred domaćom publikom u Zenici nastojati da ostvare još jedan dobar rezultat.

BiH i Rumunija do sada su se sastale devet puta, a uspješnija je selekcija BiH sa pet pobjeda, dok su Rumuni slavili u četiri susreta. Nijedan međusobni duel nije završen neriješenim rezultatom.

Pravdu na sutrašnjoj utakmici dijeliće Španac Hose Maríja Sančes, a pomagaće mu sunarodnici Raul Kabanjero i Injigo Prijeto. Četvrti sudija je Huan Martínes Munuera, dok će u VAR sobi biti Sezar Soto Grado i Alehandro Munjiz Ruis.

Utakmica BiH - Rumunija biće odigrana u utorak, 17. novembra, na stadionu "Bilino polje" u Zenici od 20.45 časova.



