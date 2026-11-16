Barbarez potvrdio loše vijesti: Tabaković mora na operaciju, pauzira do kraja godine

Napadač Salcburga moraće na operaciju koljena, saopštio je selektor BiH Sergej Barbarez.

Izvor: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH u utorak uveče u Zenici stavlja tačku na nastup u grupnoj fazi Lige nacija.

U posljednjem kolu grupe B4 izabranici Sergeja Barbareza će odmjeriti snage sa Rumunijom (20.45), u susretu koji za "zmajeve" nema prevelik rezultatski značaj. Reprezentativci BiH su kolo prije kraja obezbijedili drugo mjesto u grupi, koje donosi baraž za popunu A divizije, ali i mjesto u drugom šeširu pred žrijeb kvalifikacija za odlazak na prvenstvo Evrope 2028. godine.

Na današnjoj konferenciji za novinare, selektor Barbarez govorio je i o velikom hendikepu – povredi Harisa Tabakovića, koji je u 39. minutu meča sa Švedskom morao da izađe iz igre.mor

"Juče smo dobili informaciju koje smo se pribojavali. Njemu je meniskus otišao, koljeno koje je dva puta bilo povrijeđeno. Na kraju, ispala je možda i najbolja solucija u najgoroj – samo meniskus", rekao je Barbarez, govoreći o planu oporavka prvotimca Salcburga.

"Pauziraće do kraja godine, propustiće par utakmica. Oni (Salcburg, op.a.) imaju nešto dužu pauzu i na početku priprema bi trebalo biti dobar, ukoliko ne bude nekih drugih nepredviđenih stvari. Operacija je već ove sedmice i sve ide svojim tokom. To su situacije koje su normalne u fudbalu. Bićemo uz njega, znam koliko je njemu teško, čak i više nego nama", naglasio je Barbarez.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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