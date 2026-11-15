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Da li će se Barbarez predomisliti? Lista kartona dugačka, rezultat protiv Rumunije nebitan!

Da li će se Barbarez predomisliti? Lista kartona dugačka, rezultat protiv Rumunije nebitan!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Selektor BIH Sergej Barbarez najavio da ide na pobjedu protiv Rumunije, ali možda bi fokus trebao da bude na poštedi igrača kojima prijeti suspenzija.

BIH trenira za Rumuniju osam igrača sa kartonima Izvor: NFSBiH

Reprezentacije BIH obezbijedila je drugo mjesto u grupi Lige nacija koje joj garantuje plasman u baraž za A diviziju, te drugi šešir na žrijebu kvalifikacija BIH.

"Zmajevi" su doputovali iz Švedske u Sarajevo i odradili trening u Butmiru, a ostala im je još jedna utakmica do kraja grupne faze, ona protiv Rumunije u utorak uveče.

Nakon duela sa Švedskom selektor Sergej Barbarez najavio je da će njegova ekipa ići na pobjedu u utorak protiv Rumunije, ali spisak igrača kojima prijeti suspenzija mogao bi da ga natjera da "promiješa karte".

Duel sa Rumunijom nema apsolutno nikakav rezultatski značaj i prilika je to da se možda poštede igrači kojima prijeti suspenzija za naredne mečeve u baražu, a njih je čak osam: Sead Kolašinac, Amar Memić, Zinedin Smajlović, Ivan Šunjić, Ermedin Demirović, Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić i Armin Gigović.

Naravno, Barbarez ne može da poštedi sve njih, ali može se očekivati da oni najstandardniji poput Kolašinca, Gigovića, Šunjića i Alajbegovića sada ostanu na klupi, a da priliku dobiju ostali reprezentativci na Barberezom spisku.

Čak će i sam Barbarez morati da obrati pažnju da eventualno nekim svojim gestom pored terena ne dobije žuti karton, jer i njemu prijeti suspenzija.

Mečevi baraža Lige nacija su na rasporedu od 25. do 30. marta.

U međuvremenu reprezentacija BiH će u ponedjeljak od 18 časova odraditi na Koševu trening pred duel sa Rumunijom, a u prijepodnevnim časovima, odnosno u 11 časova biće održana i konferencija na novinare. Rumuni će se medijima obratii u 20.30 časova, a treniraće u Rumuniji pred polazak u Sarajevo.

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