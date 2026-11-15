Poznato ko sudi meč BiH - Rumunija: U Zenicu dolazi poznati Španac, "lak" je na kartonima!

Hoze Marija Sančez Martinez glavni je sudija utakmice koja se igra u utorak na Bilinom polju.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH će takmičenje u grupnoj fazi Lige nacija završiti u utorak (17. novembar). Tada će "zmajevi" na Bilinom polju, u okviru šestog kola, odmjeriti snage sa Rumunima u meču koji, ruku na srce, za izabranike Sergeja Barbareza nema prevelik rezultatski značaj.

Iako su sinoć poraženi na Stroberi Areni u Solni (3:2), bh. fudbaleri ostvarili su primarni cilj u ovom ciklusu Lige nacija. Zauzeli su drugo mjesto u grupi B4, koje donosi baraž za popunu A divizije, ali i mjesto u drugom šeširu kad je riječ o kvalifikacijama za predstojeće prvenstvo Evrope.

A kad se radi o susretu sa Rumunima, koji su sinoćnjom pobjedom protiv Poljske došli u priliku da izbjegnu igranje opstanka u B diviziji, Evropska fudbalska federacija saopštila je ime arbitra za ovaj duel. Tako će u Zenicu stići istaknuti španski sudija Hoze Marija Sančez Martinez (1983.), koji ove sezone, gledajući sva takmičenja, iza sebe ima 11 utakmica.

Može da se kaže da je "lak na kartonima", pa je tako na tih 11 mečeva pokazao čak 59 žutih kartona, što je 5.36 po utakmici. U tekućoj sezoni bio je delegiran za jedan meč u Ligi šampiona (Napoli – Bode/Glimt), dva u kvalifikacijama za evropsku elitu (Olimpijakos – NEK i Viking – Dinaml Zagreb), ali i jedan susret u B Ligi nacija (Škotska – Slovenija).

U Primeri je ove sezone odradio pet mečeva, a bio je angažovan i u drugim ligama širom svijeta. Tako je odradio po jedan meč u elitnim rangovima Grčke (Olimpijakos – PAOK) i Saudijske Srabije (Al Kvadsijah – Al Etifak).

Inače, u dosadašnjoj karijeri je dva puta sudio finale španskog Superkupa – 2018. godine, kada smo gledali El Klasiko u borbi za trofej, i dvije godine kasnije, kada su se sastali madridski rivali Real i Atletiko. Takođe, iza sebe ima i jedno finale Kupa Kralja, iz 2023. godine.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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