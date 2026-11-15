"Zmajevi" ostvarili cilj, sad čekaju rivala: Hrvatska i Srbija među najizglednijim rivalima u baražu za A Ligu nacija

Sve će biti jasno nakon žrijeba koji će biti obavljen 20. novembra.

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Fudbalska reprezentacija BiH poražena je sinoć na gostovanju u Švedskoj (3:2), ali je osnovni cilj u ovom ciklusu Lige nacija ostvaren. Zahvaljujući Rumuniji, koja je iste večeri porazila Poljsku rezultatom 2:1, "zmajevi" su obezbijedili drugo mjesto u grupi, koje donosi drugi šešir kvalifikacija za EURO 2028. godine, ali i baraž za plasman u višu, A diviziju Lige nacija.

Sa kim će izabranici Sergeja Barbareza odmjeriti snage u tom martovskom reprezentativnom ciklusu – još uvijek nije poznato. Sve će biti jasno nakon žrijeba koji će biti obavljen 20. novembra u 12.00 časova, a prema posljednjim predikcijama, postoje realne šanse da ćemo gledati jedan od regionalnih derbija!

Prema platformi "Football Meets Data", najizgledniji je dvomeč sa Velsom (23.8 posto), a odmah potom procentualno slijede eventualni dueli sa Hrvatskom (23.0 posto) i Srbijom (19.0). Prema ovim projekcijama, bh. tim ima 17 posto šanse da ukrsti koplja sa Norveškom, dok su svi ostali potencijalni rivali na jednocifrenom procentu mogućnosti.

Treba, ipak, znati jednu stvar. Ukoliko ekipa tzv. Kosova izbori plej-of za mjesto u A diviziji (a trenutno je na dobrom putu), neće zbog poznatih razloga moći da se sastanu sa Srbijom. Tako će "orlovi" umjesto četiri imati samo tri potencijalna protivnika u baražu za opstanak u A diviziji, što bi onda šanse za susret sa BiH povećalo na 33 posto.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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