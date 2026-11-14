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Od ponora do drame: "Zmajevi" pokazali karakter u Švedskoj, Alajbegović: "Zaslužili smo da pobijedimo!"

Od ponora do drame: "Zmajevi" pokazali karakter u Švedskoj, Alajbegović: "Zaslužili smo da pobijedimo!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Šta su u odjavi utakmice rekli Armin Gigović, strijelac prvog gola za BiH, i Kerim Alajbegović, asistent kod pogotka Seada Kolašinca?

Gigović i Alajbegović nakon utakmice Švedska BiH Izvor: ARON BROMAN/BILDBYRÅN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH vratila se iz ponora protiv Švedske, ali nije uspjela da izbjegne poraz (3:2).

Ipak, bh. tim ima razloga za zadovoljstvo ove subote. Istovremeno je Rumunija u grupi B4 Lige nacija rezultatom 2:1 porazila Poljsku, koja više ni matematički ne može da ugrozi izabranike Sergeja Barbareza na putu ka drugom šeširu kvalifikacija za EURO 2028 i mjesto u martovskom baražu za plasman u A diviziju Lige nacija.

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Na početku drugog poluvremena veliku prednost Šveđana smanjio je Armin Gigović, koji je u Solni postigao treći gol u dresu reprezentacije BiH.

"Dobro smo izašli u drugom poluvremenu Pričali smo na pauzi da izađemo kao da je 0:0. Drago mi je zbog gola, ali šteta što nismo uzeli bodove. Atmosfera je bila nevjerovatna, znam koliko ovo znači našim ljudima. Imamo još jednu utakmicu, da se najbolje pripremimo i uzmemo pobjedu kod kuće protiv Rumunije", riječi su Gigovića.

Izvor: JESPER ZERMAN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Na 3:2 je kasnije smanjio Sead Kolašinac, nakon kornera Kerima Alajbegovića, koji je zadavao mnogo problema odbrani Švedske i više puta slao kvalitetne centaršuteve bh. napadačima.

"Mislim da su Šveđani imali sreće. U prvom poluvremenu smo primili naivne golove, radili smo greške, a penali su bili nesrećni, to se dešava. U drugom poluvremenu smo pokazali srce i šta znamo. Zaslužili smo da pobijedimo, a makar i da odigramo neriješeno", rekao je Alajbegović, istakavši da je ponosan na ekipu.

"Selektor nam je na poluvremenu rekao da je 0:0i dao nam dobar savjet. Naši navijači su najbolji na svijetu, a naša ekipa ih jako voli. U Zenici je uvijek lijepo igrati. Hvala svima što su bili ovdje, kao da smo igrali domaću utakmicu."

Tačku na grupnu fazu Lige nacija BiH će staviti 17. novembra (20.45), kada će u Zenici dočekati Rumuniju.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Švedska BiH fudbal zmajevi Liga nacija Armin Gigović Kerim Alajbegović

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